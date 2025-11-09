¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina en noviembre? Este es el calendario de pagos

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico dirigido a estudiantes de secundaria, la cual busca evitar la deserción académica de las y los estudiantes que resulten beneficiarios de este programa.

Este apoyo económico de mil 900 pesos funciona como un respaldo económico que se brinda de manera bimestral para que las y los estudiantes puedan adquirir los útiles y materiales escolares que requieran.

Para poder obtener la beca, las y los interesados deben estar pendientes de las tres etapas que conforman este proceso, la primera son las asambleas informativas, la segunda es el registro en línea y la tercera etapa es la entrega de tarjetas.

Los depósitos de la Beca Universal Rita Cetina se realizan conforme a la primera letra del primer apellido de la o el beneficiario, por lo que el calendario de pagos se organiza para garantizar que el proceso sea ordenado.

A estas personas les corresponde recibir el beneficio a partir del 23 de mayo. ı Foto: Especial

¿Cuándo depositan la Beca Universal Rita Cetina en noviembre?

Cuando en las familias de las y los beneficiarios hay más de dos hijos o hijas que se encuentran estudiando el nivel secundaria, además de otorgarle mil 900 pesos, se depositan 700 pesos adicionales a cada alumno beneficiado.

El pago correspondiente a la Beca Universal Rita Cetina se realiza de manera bimestral, y el último pago fue depositado del 6 de octubre al 17 de octubre en orden alfabético, por lo que en el mes de noviembre no se recibirá un pago.

Para terminar con los depósitos del 2025 solo resta el pago del mes de diciembre, por lo que las y los beneficiarios podrán disponer de su dinero a partir del último mes de este 2025.

Tal como en ocasiones anteriores, se podría estimar que el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre sea depositado el primer lunes del mes, por lo que probablemente el depósito llegará a las y los beneficiarios el 1 de diciembre.

¿Qué se necesita para recibir la Beca Rita Cetina?

El último periodo de registro para la Beca Rita Cetina 2025 concluyó el domingo 5 de octubre, y durante este día los registros estaban dirigidos únicamente a estudiantes de educación secundaria, por lo que las y los estudiantes de preescolar y primaria no pudieron ser registrados para ser beneficiarios.

Las y los estudiantes de nivel secundaria que quieran ser beneficiarios de este Programa para el Bienestar requieren contar con los siguientes documentos: