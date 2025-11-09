¡No olvides la chamarra!

Frente frío 13 provoca lluvias torrenciales y evento de “Norte” para este 10 de noviembre

Frente frío número 13 traerá un marcado descenso de las temperaturas este 10 de noviembre, advirtió el Meteorológico Nacional

Se espera ambiente gélido en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.
Por:
Fernanda Rangel

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el frente frío número 13 y la masa de aire ártica que lo impulsa recorrerán el litoral del Golfo de México y gran parte del territorio nacional, provocando lluvias torrenciales, descenso de temperaturas y fuertes vientos.

Durante este lunes 10 de noviembre se esperan lluvias torrenciales en el sur de Veracruz y el norte de Oaxaca; intensas en el norte de Puebla, norte de Veracruz, norte de Chiapas y suroeste de Tabasco.

Además, se prevé un evento de “Norte” con rachas de hasta 110 kilómetros por hora en el centro y sur de Veracruz, y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

  • El Dato: “Norte” es un viento fuerte y frío que sopla desde el Golfo de México, que a menudo se acompaña de lluvias y bajas temperaturas

La masa de aire ártica generará un ambiente gélido a muy frío con heladas al amanecer en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, así como posibles nevadas o aguanieve en el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote.

Para el martes 11 de noviembre, se prevé que la masa de aire ártica mantenga el ambiente muy frío a gélido en el norte, oriente, centro y sureste del país, con rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de 50 a 60 km/h en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El organismo informó que hacia el miércoles 12 de noviembre la masa de aire ártica comenzará a modificar sus características térmicas, aunque persistirán temperaturas bajas y heladas al amanecer en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El próximo aviso de “Norte” será emitido a las 10:00 horas del 10 de noviembre, o antes si ocurren cambios significativos.

