Frente frío 13 provoca lluvias torrenciales y evento de “Norte” para este 10 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el frente frío número 13 y la masa de aire ártica que lo impulsa recorrerán el litoral del Golfo de México y gran parte del territorio nacional, provocando lluvias torrenciales, descenso de temperaturas y fuertes vientos.

Durante este lunes 10 de noviembre se esperan lluvias torrenciales en el sur de Veracruz y el norte de Oaxaca; intensas en el norte de Puebla, norte de Veracruz, norte de Chiapas y suroeste de Tabasco.

Además, se prevé un evento de “Norte” con rachas de hasta 110 kilómetros por hora en el centro y sur de Veracruz, y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

El Dato: “Norte” es un viento fuerte y frío que sopla desde el Golfo de México, que a menudo se acompaña de lluvias y bajas temperaturas

La masa de aire ártica generará un ambiente gélido a muy frío con heladas al amanecer en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, así como posibles nevadas o aguanieve en el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote.

🥶El #FrenteFrío núm. 13 y su masa de aire ártica originan #Lluvias muy fuertes a intensas en el oriente y sureste de #México, marcado descenso de la temperatura y #EventoDeNorte intenso en el golfo de México e istmo de Tehuantepec. Toda la información en: https://t.co/CKEnUOqJgu pic.twitter.com/e3s0J4wQFZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 10, 2025

Para el martes 11 de noviembre, se prevé que la masa de aire ártica mantenga el ambiente muy frío a gélido en el norte, oriente, centro y sureste del país , con rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de 50 a 60 km/h en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El organismo informó que hacia el miércoles 12 de noviembre la masa de aire ártica comenzará a modificar sus características térmicas , aunque persistirán temperaturas bajas y heladas al amanecer en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El próximo aviso de “Norte” será emitido a las 10:00 horas del 10 de noviembre, o antes si ocurren cambios significativos.

cehr