Frente frío 13 provoca lluvias torrenciales y evento de “Norte” para este 10 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el frente frío número 13 y la masa de aire ártica que lo impulsa recorrerán el litoral del Golfo de México y gran parte del territorio nacional, provocando lluvias torrenciales, descenso de temperaturas y fuertes vientos.
Durante este lunes 10 de noviembre se esperan lluvias torrenciales en el sur de Veracruz y el norte de Oaxaca; intensas en el norte de Puebla, norte de Veracruz, norte de Chiapas y suroeste de Tabasco.
Además, se prevé un evento de “Norte” con rachas de hasta 110 kilómetros por hora en el centro y sur de Veracruz, y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
- El Dato: “Norte” es un viento fuerte y frío que sopla desde el Golfo de México, que a menudo se acompaña de lluvias y bajas temperaturas
La masa de aire ártica generará un ambiente gélido a muy frío con heladas al amanecer en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, así como posibles nevadas o aguanieve en el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote.
Para el martes 11 de noviembre, se prevé que la masa de aire ártica mantenga el ambiente muy frío a gélido en el norte, oriente, centro y sureste del país, con rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de 50 a 60 km/h en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El organismo informó que hacia el miércoles 12 de noviembre la masa de aire ártica comenzará a modificar sus características térmicas, aunque persistirán temperaturas bajas y heladas al amanecer en la Mesa del Norte y la Mesa Central.
El próximo aviso de “Norte” será emitido a las 10:00 horas del 10 de noviembre, o antes si ocurren cambios significativos.
