Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Gobierno federal enviará funcionarios a Michoacán para ‘atención integral’: Rosa Icela Rodríguez

Secretaria de Gobernación adelantó que a partir de la próxima semana representantes de las secretarías del Gobierno visitarán todos los municipios de Michoacán para reforzar la atención

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.
Por:
César Huerta

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, afirmó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado este domingo para, entre otras cosas, fortalecer la seguridad en la entidad, surge tras escuchar las preocupaciones y demandas de la sociedad michoacana.

A una semana del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, la encargada de la política interior del país indicó que, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se llevaron a cabo encuentros presenciales y a distancia con la población y diversos sectores.

Escuchamos solicitudes, preocupaciones, demandas, a partir de las cuales se presenta el día de hoy el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. (...) Decir que fueron muchas reuniones, pero que han dado como resultado los ejes del Plan”, aseguró.

Gabinete Federal en la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Rodríguez Velázquez comentó de forma somera los doce puntos que componen la estrategia:

  1. Seguridad
  2. Desarrollo económico con bienestar, que comprende Polos de Desarrollo para el Bienestar, apoyo al campo, producción sustentable, electrificación e internet, turismo y empleo
  3. Infraestructura carretera y caminos
  4. Infraestructura de agua potable, riego y saneamiento
  5. Programas de bienestar
  6. Educación
  7. Salud
  8. Vivienda
  9. Cultura
  10. Mujeres
  11. Jóvenes
  12. Planes de justicia para pueblos indígenas

Sumado a lo anterior, con presencia de la Guardia Nacional, se llevarán a cabo acciones para rescatar espacios públicos, además de implementar programas como el Tianguis del Bienestar, para entregar artículos nuevos de primera necesidad decomisados a la delincuencia o confiscados en aduanas, y “Sí al desarme, sí a la paz”, que consiste en el intercambio de armas de fuego y municiones por dinero en efectivo.

Asimismo, a partir de la semana próxima, representantes de las secretarías del Gobierno Federal tendrán presencia en los municipios de Michoacán, para brindar “atención integral” a la población.

