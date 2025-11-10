Conago respalda Plan Michoacán; habrá seguimiento a resultados

El Plan Michoacán presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para buscar garantizar la paz a dicha entidad, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue respaldado por las y los 32 gobernadores de las entidades federativas, quienes además aseguraron que darán seguimiento a los resultados de este proyecto.

Por medio de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), emitieron un desplegado en el que se dijeron seguros de que el plan demostrará que la seguridad puede conseguirse con justicia, desarrollo y respeto a la vida.

“Su enfoque integral prioriza la participación de la ciudadanía, las comunidades, las mujeres, los jóvenes y las víctimas, fortaleciendo el tejido social y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, dijeron.

Agregaron: “Las gobernadoras y gobernadores del pais reafirmarmos nuestro compromiso para colaborar estrechamente con el Gobierno de la República, impulsar la participación ciudadana, promover el desarrollo económico incluyente y fortalecer la educación y la cultura como bases para la paz”.

En ese contexto aseguraron que habrá un seguimiento transparente a la implementación de este plan para que se garanticen los resultados que se buscan y además se rindan cuentas.

También dijeron ven en el plan Michoacán un esfuerzo y una oportunidad para recuperar la paz y la prosperidad en Michoacán “y avanzar hacia un México más justo, seguro y solidario”.

