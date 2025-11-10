A Michoacán, plan de 57 mmdp y acción de 12,200 efectivos; no están solos: CSP

Bedolla: No es la ira la que calma el alma

A una semana del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que incluye más de 100 acciones a las que se invertirá un monto superior a 57 mil millones de pesos (mmdp) para frenar la inseguridad en el estado sin recurrir a más estrategias violentas, ya que, de hecho, más de la mitad se destinará a programas sociales, como las pensiones y becas del Bienestar.

Desde Palacio Nacional y con casi todo el Gabinete federal y ampliado presente, la mandataria aseguró a los habitantes de esta entidad que “no están solos” y que cuentan con su apoyo, el del Gobierno y el del país.

El Dato: En Uruapan operan las organizaciones criminales Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

El plan consta de 12 ejes y recibirá una inversión mixta que deriva de los acercamientos que la Presidenta ordenó realizar, desde el 4 de noviembre, a todas las secretarías con los distintos sectores en el estado, como autoridades de municipios, núcleos agrarios, pueblos originarios, mujeres, jóvenes, productores, trabajadores del campo y la ciudad, familiares de las víctimas, iglesias y artistas, entre otros.

Para concretarlo, la mandataria especificó que se deberá aplicar mayor austeridad para que todos los recursos que puedan ser destinados se inviertan en la estrategia de seguridad.

“Se trata de hacer todavía más austeridad republicana para poder destinar todos los recursos a nuestro país, el pueblo de México. No se descobija a nadie, al contrario, se hace un esfuerzo especial para las y los michoacanos. Como lo dije hace unos días: Michoacán es un estado con historia, fuerza y con dignidad”, dijo.

892 mil estudiantes de Michoacán accederán a la beca Gertrudis Bocanegra

Sheinbaum Pardo destacó que en el 2026 la inversión de Programas del Bienestar será de 37 mil 450 millones de pesos, para beneficiar a cerca de 1.5 millones de habitantes.

“Se trata de una estrategia integral que parte de una convicción profunda: la seguridad se sostiene con estrategia, acciones, justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México a la educación, a la salud, el acceso a la vivienda, el empleo digno. Es decir, desarrollo con justicia y bienestar… Nunca traicionaremos la confianza que nos ha dado el pueblo de México. Nuestro esfuerzo, conocimiento, entrega cotidiana, es por el pueblo y para el pueblo. Ése es nuestro mandato”, sostuvo.

El plan será evaluado por la mandataria quincenalmente y se rendirán cuentas públicas sobre el mismo mensualmente.

El Tip: Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Manzo, dijo en su primer discurso como alcaldesa ante el Congreso estatal que “jamás lo callarán”.

Sheinbaum Pardo volvió a expresar su condena al homicidio de Carlos Manzo, lo cual ha generado dolor e indignación en el país y en la entidad, luego de que fue asesinado en un evento público.

“Su cobarde homicidio le duele no sólo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país”, dijo.

Para la presentación del Plan Michoacán, 22 secretarios y directores de dependencias y organismos federales expusieron las tareas que llevarán a cabo.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, subrayó que se han sostenido reuniones constantes con todo el gabinete para atender todas las necesidades en la entidad, lo que ha involucrado labores de educación, comerciales, culturales y de movilidad, entre otras.

Adelantó que la siguiente semana habrá presencia territorial en la entidad, por medio de representantes de todas las secretarías que visitarán casa por casa para brindar atención integral a la población en distintos rubros.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expuso que desde el área a su cargo se fortalecerán los polos de desarrollo económico, lo cual incluye la apertura de uno enfocado en los procesos agroindustriales de Uruapan, en el que comenzarán a trabajar este lunes. Además, junto a la Secretaría de Marina (Semar), se dotará de una cadena de frío al puerto de Lázaro Cárdenas para incrementar las exportaciones de lo que se produce en la entidad.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, anunció un acercamiento con los productores y el fortalecimiento de las labores de sanidad que representarán una inversión de 292 millones de pesos (mdp) y apoyos en créditos por mil 509 mdp. También se aplicará un plan de desarrollo económico forestal. Precisó que en la entidad se pasará de beneficiar a 10 mil a 18 mil productores con el programa Sembrando Vida. Como parte de esto, se incrementará la compra de maíz a pequeños productores.

En materia de energía, Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (Sener), anunció una inversión de 502 mdp para garantizar el servicio a todas las comunidades.

En cuanto a las obras, se invertirán ocho mil 186 mdp para los trabajos en 59 tramos en la red carretera federal, y 297 mdp para los caminos artesanales. Se trabajará en 114 obras de agua potable, para lo cual se invertirán mil 630 mdp, que incluirá la atención a la red de distribución para consumo humano y para los campos. Además, se continuarán los trabajos para construir 82 mil nuevas viviendas y agilizar el desahogo de créditos “impagables” a derechohabientes.

La secretaria de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez, anunció un reforzamiento de la estrategia para atraer más turistas a la entidad, por medio de estrategias como la campaña “Michoacán se vive” y otros festivales.

En materia de empleo, se anunció la ampliación de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Programas Construyendo el Futuro.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, subrayó que se fortalecerán los distintos programas para adultos mayores, estudiantes, salud, a pescadores, productores y demás rubros que contempla la dependencia. Para esto, se prevé un monto de 30 mil 270 millones para un millón 70 mil habitantes.

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció la apertura de una nueva beca específica para Michoacán: beca Gertrudis Bocanegra, que se echará a andar en 2026 con 6 mil 300 mdp para 892 mil estudiantes.

En el rubro a la salud, las instituciones continuarán con las ampliaciones para garantizar servicios por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, anunció que, tras las consultas a comunidades, se definieron cuatro acciones para robustecer las acciones culturales en la entidad, como ampliar apoyo a artistas locales y recuperación del espacio público.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, anunció tres acciones: la ampliación de centros LIBRE para garantizar que haya uno en cada municipio; es decir, 113 en todo Michoacán. También se fortalecerá la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y se impulsarán créditos a la palabra a las mujeres michoacanas.

Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, anunció la puesta en marcha de planes de justicia para las comunidades, que incluye la entrega de un primer apoyo para más de 93 mil menores, con una inversión de más 673 mdp.

Ejes rectores del proyecto

Líneas de atención a las causas del proyecto contra la inseguridad en la entidad. Seguridad. Fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Planes de Justicia para pueblos indígenas. Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha, creación del plan para los pueblos nahua y mazahua, otomí y pirinda. Desarrollo Económico con Bienestar. Creación de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar. Infraestructura carretera. Caminos y senderos vigilados con inversión pública y mixta. Infraestructura con agua potable. Riego y saneamiento. Acceso al agua potable, limpia y para el campo. Programas para el Bienestar. Apoyos a beneficiarios de programas sociales. Educación. Becas escolares y creación de centros deportivos de alto rendimiento México imparable. Salud. En IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE, creación y rehabilitación de centros de salud y hospitales. Vivienda. Construcción de 82 mil inmuebles, entrega de escrituras y liberación de créditos del Infonavit y Fovissste. Cultura. Apoyo a artistas y fortalecimiento de los programas de lectura nacionales. Mujeres. Amplía los Centros LIBRE, fortalecimiento de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y Créditos a la Palabra. Jóvenes. Jornadas por la Paz y contra las Adicciones.

“Sellarán” Michoacán con 12 mil elementos

› Por Yulia Bonilla

El estado de Michoacán será “sellado” con el despliegue de más de 12 mil elementos de seguridad federales y unidades como drones y desminadores, entre otros equipos, para impedir que cualquier delincuente entre o salga de su territorio, por medio de operativos que también involucrarán a los seis estados con los que colinda.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, presentó el Plan Paricutín, con el que se desplegarán 10 mil 506 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional y mil 781 de la Marina para realizar operaciones en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

El Dato: el Gobierno reforzará los cuatro ejes de la estrategia de seguridad: atención a las causas, consolidación de la GN, fortalecimiento de inteligencia e investigación y coordinación.

Habrá operaciones específicas para combatir la extorsión que padecen productores de limones y aguacate, con 860 y 820 elementos, respectivamente.

Entre esto se considera la Operación Contención, con 4 mil 140 elementos para cerrar el ingreso y salida de criminales, para lo cual se activarán operaciones con seis estados colindantes.

“Esta operación consiste en sellar el estado de Michoacán para que grupos delincuenciales no entren ni salgan de la entidad. ¿Cómo se realizará? Mediante operaciones concurrentes con los mandos territoriales de los estados de Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero”, detalló.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa. ı Foto: Yulia Bonilla / La Razón

A esto se suman cinco helicópteros, un sistema aéreo no tripulado estratégico, 18 drones, 43 sistemas antidrón, cinco células contra explosivos, dos células de investigación, tres vehículos desminadores, mil 31 vehículos militares.

Aseguró que todas las operaciones se realizarán con absoluto respeto a los derechos humanos y en apego a la Ley Nacional del Uso Racional de la Fuerza. Además, pidió a la población presentar denuncias que, aseguró, serán atendidas “por mínimas que parezcan” .

Adicionalmente, se apoyará a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán con adiestramiento y capacitación del personal de las policías estatales y municipales, evaluación de control de confianza, adquisición de armamento, ampliación de la licencia oficial colectiva e intercambio de información.

Marina, con operaciones en municipios costeros

El secretario de Marina, Pedro Raymundo Morales, añadió que de esta corporación se incorporarán mil 781 elementos integrados en siete compañías de infantería, dos secciones de operaciones en zonas mineras, cinco equipos de desactivación de artefactos explosivos, cinco equipos de operaciones especiales y seis células de inteligencia.

“Estas unidades estarán apoyadas por cuatro aviones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, cinco sistemas aéreos no tripulados, ocho helicópteros, seis buques y 108 vehículos”, añadió.

Con esto, la Marina realizará operaciones directamente en tres municipios costeros: Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, así como operaciones de interdicción marítima para combatir el tráfico de drogas.

“Estas acciones serán complementadas con operaciones desde Colima, Guerrero y Estado de México para actuar contra blancos específicos, desarticular realizar laboratorios de producción de drogas, localizar y neutralizar campos de adiestramiento y contrarrestar vehículos tácticos de la delincuencia organizada. Reiteramos que todas las acciones que serán realizadas serán con estricto apego y respeto a los derechos humanos”, enfatizó.

Pedro Raymundo Morales, secretario de Marina. ı Foto: Yulia Bonilla / La Razón

Próxima semana, visita del Gabinete de Seguridad a Uruapan

El titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, enfatizó que reforzarán los cuatro ejes de la estrategia de seguridad, que implicará un crecimiento del estado de fuerza de las corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Como parte del operativo ordenado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que el Gabinete de Seguridad visitará distintos municipios del estado y, para esta semana que viene, acudirán al municipio de Uruapan, donde hace una semana fue asesinado el entonces alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

Recordó que Michoacán fue el punto de partida contra la extorsión y ahora, este plan será robustecido con capacitación avanzada para operadores, así como de los elementos.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ı Foto: Yulia Bonilla / La Razón

Tras remarcar que la seguridad del estado es prioridad nacional, adelantó que la visita a Uruapan es a petición de la alcaldesa Grecia Quiroz García, y mencionó que también habrá un acercamiento con productores afectados por la incidencia delictiva.

Sobre el asesinato de Carlos Manzo, reiteró que se trabaja para que el caso no quede en la impunidad.

“Nuevamente, nuestras más sentidas condolencias a las familias y amigos de Carlos Manzo. Su muerte nos indigna y nos compromete aún más con la justicia. Como lo ha dicho la Presidenta Claudia Sheinbaum, no habrá impunidad. Quienes generan violencia, quienes cometen delitos, quienes dañan a las familias michoacanas y al pueblo de México, serán investigados, detenidos y llevados ante la ley. El Gobierno de México mantiene un compromiso firme con la seguridad en Michoacán y con el derecho de su gente a vivir en paz”, dijo.

No es la ira lo que calma el alma: Ramírez Bedolla

› Por Yulia Bonilla

Tras revelar que su padre también fue asesinado en Uruapan 40 años atrás, como ocurrió con el alcalde Carlos Manzo hace una semana, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que mantendrá la colaboración con la nueva presidenta municipal y viuda del exedil, Grecia Quiroz, y se trabajará bajo la estrategia de paz que plantea la Federación, al considerar que “no es la ira lo que calma el alma”.

“A nivel humano lo siento mucho más, porque sé lo que significa para una familia como la de Grecia la orfandad de un padre a causa de la violencia: hace casi 40 años, en el mismo Uruapan, asesinaron a mi padre, abogado de profesión y ganadero; y mi madre, valiente, que era dentista, nos sacó adelante.

“Entiendo más de lo que creen la huella de la violencia y lo difícil que es quedar huérfano a los 10 años. El asesinato de Carlos me llevó a mi pasado, un pasado que muchos compartimos, junto con el vacío eterno de quienes nos quedamos. Pero con el tiempo no es la ira la que calma el alma, es aprender a honrar en vida a quien hoy ya no está con nosotros”, subrayó en su mensaje.

2 mil 700 mdp pondrá Michoacán para el plan estatal

Durante la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el mandatario estatal aseguró que trabajó junto al exedil uruapense en la estrategia que emprendió contra la violencia y que, afirmó, ya daba resultados. Ahora que la esposa de Manzo asumió el cargo local, dijo que el apoyo a ese gobierno municipal seguirá.

Para esto, anunció que su administración pondrá dos mil 700 millones de pesos para la estrategia de seguridad que se implementará, así como para los planes para jóvenes, cultura, turismo, salud, apoyo al campo e infraestructura.

El gobernador también agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el plan de atención integral, ya que además se dijo seguro de que “no será para más sufrimiento de Michoacán”. Sobre las movilizaciones que se han dado en su entidad, dijo que la indignación que se siente es válida.

› Por Yulia Bonilla