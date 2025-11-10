México mostrará su grandeza durante Mundial 2026: Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante la presentación del Mundial 2026.

La Copa Mundial FIFA 2026 colocará a México “en la agenda pública internacional” y mostrará la grandeza del país, afirmó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la presentación oficial de los preparativos del torneo.

Durante la presentación del Mundial 2026, a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum y otros representantes del Gobierno federal, Rodríguez Velázquez aseguró que el evento, el cual iniciará en 213 días, es una oportunidad para exhibir la riqueza histórica y cultural nacional.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (der.), y la presidenta Claudia Sheinbaum (izq.). ı Foto: Reuters

“Es una nueva oportunidad para mostrar al mundo la grandeza de México”, dijo en el evento.

Rodríguez Velázquez recordó que el partido inaugural se llevará a cabo en el Estadio Azteca, mientras que Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara fungirán como ciudades sede.

Subrayó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se prepara para que el Mundial sea una celebración social y comunitaria.

Presidenta Claudia Sheinbaum y representantes encabezan la presentación del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Rosa Icela Rodríguez describió a México como un país con raíces ancestrales, civilizaciones que dejaron vestigios y pirámides que atraen a millones de visitantes. Estas características, junto con el patrimonio del centro histórico capitalino, permitirán acercar a turistas a “un legado histórico que genera asombro”.

También destacó que el evento deportivo será una oportunidad para que los visitantes disfruten de la gastronomía mexicana, incluyendo tacos, birria, pozole, mole, cochinita y hasta zacahuil; además del arte indígena y de una vasta biodiversidad, que abarca desde selvas y montañas hasta playas con arrecifes.

Rodríguez afirmó que las mexicanas y los mexicanos son personas “hospitalarias, incluyentes y alegres”, lo que contribuirá a una experiencia positiva para aficionados, familias y personas mayores.

Aseguró que, además del fútbol, habrá una agenda pública con múltiples actividades culturales.

“No solo nos preparamos para recibir al mundo, nos preparamos para unirlo, porque el deporte hermana a las naciones”, concluyó Rosa Icela Rodríguez.

Mensaje íntegro de Rosa Icela Rodríguez durante la presentación del Mundial 2026

Con permiso, Presidenta.

Muy buenos días tengan todas y todos.

Lo que acabamos de ver representa una parte de nuestro país, de su cultura, de sus tradiciones, de su historia, y lo que millones de personas conocerán cuando la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 se reúna con un país único como México.

Faltan 213 días para vivir ese gran momento que nos pondrá en la agenda pública internacional.

Esta es una nueva oportunidad para mostrar al mundo la grandeza de México, su riqueza precolombina que, desde tiempos ancestrales, practicaba como ritual el juego de pelota; lo traemos en las raíces.

En nuestro país se fundaron importantes civilizaciones que han dejado vestigios.

Se construyeron pirámides que hoy asombran a millones de turistas extranjeros.

Las calles y espacios del propio centro histórico de esta capital cuentan el pasado de un México glorioso; en cada rincón de nuestra nación hay un legado histórico que genera asombro y que podrá ser conocido por quienes nos visiten de otros países.

En nuestra bella capital tendrá lugar el partido inaugural de futbol, en el emblemático Estadio Azteca y habrá tres ciudades sede: la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Los visitantes podrán disfrutar de la vasta y rica gastronomía mexicana, de los tacos, de la birria, el pozole, el cabrito, pero también del mole, la cochinita, los panuchos, los tamales y hasta el zacahuil.

Del arte de las comunidades indígenas, de sus tejidos, sus costuras, joyería, que aún en nuestros días maravillan a propios y extraños, y de la biodiversidad mundialmente reconocida como una de las más amplias; lo mismo tenemos bosques, selvas, humedales, montañas que desiertos y nuestras hermosas playas con arrecifes y corales.

El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se prepara para este gran evento que se convertirá en una fiesta en las calles y plazas y comunidades de todo el país.

Las mexicanas y mexicanos somos gente hospitalaria, incluyente, generosa, humana y, por supuesto, muy alegre.

Desde la Secretaría de Gobernación apoyamos las labores de coordinación de todas las dependencias gubernamentales.

Habrá una agenda pública, no solo de futbol, sino de múltiples actividades que se emprenderán para hacer de la Copa una experiencia que trascienda generaciones.

México tiene un enorme potencial para que esta justa deportiva sea un evento inolvidable para todos, para los aficionados, para las mujeres, las niñas, los niños, los jóvenes, las personas mayores.

Hoy, no solo nos preparamos para recibir al mundo, nos preparamos para unirlo, porque el deporte hermana a las naciones.

Hagamos de esta Copa del Mundo una celebración de la concordia y la paz.

Muchas gracias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am