PT respalda Plan Michoacán por la paz y la justicia

El Diputado Federal Reginaldo Sandoval Flores, Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Michoacán, expresó su respaldo total a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, tras la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que busca atender el problema de la violencia desde un enfoque de justicia social, desarrollo y protección a la vida.

Durante su posicionamiento, Sandoval Flores destacó que Michoacán vive una emergencia en materia de seguridad, por lo que este plan representa una respuesta oportuna y necesaria.

Señaló que la propuesta parte de un diagnóstico profundo que reconoce la complejidad de la violencia en la entidad.

“Cuando se entiende la raíz de los problemas, se puede transformar la realidad. Éste no busca represión, sino reconstrucción social”, enfatizó.

📰 #Boletín || Respalda @ReginaldoSF_PT Plan Michoacán por la paz y la justicia; articulación entre Estado y Federación, clave para su éxito 👇 pic.twitter.com/6ogEydUqIB — Diputadas y Diputados Petistas (@DiputadosPTmx) November 10, 2025

El legislador del PT subrayó que la estrategia será más efectiva en la medida en que exista coordinación entre los tres niveles de gobierno, especialmente entre la Federación y el Gobierno de Michoacán.

“La suma de esfuerzos institucionales y la participación ciudadana son la base para construir una paz verdadera y duradera”, declaró.

Asimismo, Sandoval reconoció la sensibilidad política de la presidenta Sheinbaum al mostrar disposición para escuchar directamente a comunidades, autoridades locales, iglesias, colectivos y sectores productivos.

De acuerdo con el diputado, esta apertura demuestra un gobierno que dialoga, integra voces y construye soluciones colectivas, en lugar de imponer medidas unilaterales.

Finalmente, Sandoval Flores aseguró que Michoacán cuenta con el respaldo firme del Gobierno Federal y del Partido del Trabajo para consolidar la paz con justicia, igualdad y desarrollo. Subrayó que el proceso exige voluntad política, empatía y compromiso con la gente, elementos que consideró presentes en la nueva estrategia.

“El camino hacia la tranquilidad y la prosperidad de nuestro estado comienza con la voluntad política, la empatía y el compromiso con el pueblo”, concluyó.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación del Plan Michoacán. ı Foto: Yulia Bonilla (La Razón de México)

LMCT