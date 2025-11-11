CSP: Código Fiscal da derecho a descuento a Salinas Pliego para pago de adeudo fiscal

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que desde el Código Fiscal de la Federación se establecen los derechos a los que tiene acceso el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego para obtener un descuento en el pago de impuestos que adeuda a la Federación.

“Lo he dicho aquí muchas veces: Este grupo empresarial tiene adeudos con el fisco, con el SAT que suman un monto y de acuerdo con el Código Fiscal tiene derecho a descuentos como cualquier contribuyente que si decide pagar tienes derecho a descuentos que se calculan de acuerdo a lo que dice estrictamente el código fiscal”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este martes en Palacio Nacional.

Respecto a la resolución que tomará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre este caso, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que corresponde al Poder Judicial definir, pues afirmó que desde el gobierno no se incurrirá en acciones autoritarias.

“Lo que resuelva la Corte y lo que diga el Código Fiscal. Eso es lo primero, porque es muy importante. Nosotros jamás vamos a hacer algo autoritario, algo que tenga que ver con hacer algo que esté fuera de la ley. Nunca no haríamos nada de eso. Eso es lo primero que tiene que quedar”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

