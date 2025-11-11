Diputados dan trámite a 10 dictámenes en materia de violencia, salud mental y medio ambiente

DIPUTADOS, en la discusión de Presupuesto de Egresos de la Federación, ayer.

El Pleno de la Cámara de Diputados dio trámite a la declaratoria de publicidad de 10 dictámenes con proyecto de decreto, relacionados con temas de violencia familiar, violencia política contra las mujeres, salud mental, turismo, cambio climático, medio ambiente, desarrollo rural y declaratoria de días nacionales.

De la Comisión de Igualdad de Género, se presentó un dictamen que propone sancionar la violencia familiar cometida por personas servidoras públicas que abusen de su cargo o posición de poder, estableciendo que esta conducta sea castigada de manera independiente a los delitos que se deriven. La iniciativa busca que esta medida se contemple también en las leyes administrativas aplicables.

Otro dictamen de la misma comisión plantea reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para precisar que la violencia política contra las mujeres puede manifestarse al proporcionar información falsa o incompleta que impida su registro como precandidatas, o mediante la difusión de propaganda que calumnie, degrade o descalifique.

También se incluye la divulgación de audios alterados o sacados de contexto de mujeres que sean precandidatas, candidatas o funcionarias.

El documento además reconoce como violencia digital cualquier acto doloso —con o sin connotación sexual— que dañe la intimidad, privacidad o dignidad de las mujeres, incluyendo el uso de tecnologías para acechar, acosar, intimidar o humillar con el fin de ejercer control sobre ellas.

De la Comisión de Salud, se publicó un dictamen que reforma la Ley General de Salud para que los objetivos de salud mental se integren en las políticas y programas sectoriales. También plantea que la estrategia nacional para prevenir y atender el suicidio tenga un enfoque de derechos humanos y priorice a los grupos en mayor riesgo.

En materia de turismo, la Comisión del ramo propuso modificar la Ley General de Turismo para que la Secretaría de Turismo promueva la no discriminación en la prestación de todos los servicios turísticos.

La Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad presentó un dictamen que reforma la Ley General de Cambio Climático para fomentar la colaboración entre sectores público, privado y académico en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de captura, uso y almacenamiento de dióxido de carbono.

Por su parte, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales propuso que los grandes generadores y distribuidores de productos eléctricos y electrónicos estén obligados a formular y aplicar planes de manejo de residuos.

Además, presentó otro dictamen que incorpora la figura de “Otras Medidas Eficaces de Conservación Basadas en Áreas”, para reconocer zonas geográficas que, sin ser áreas naturales protegidas, contribuyen a la conservación ambiental bajo una gestión sustentable.

De la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, se presentó una reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sostenible para que el Programa Especial Concurrente fomente el uso de biofertilizantes y bioplaguicidas, impulsando prácticas agrícolas más sostenibles.

Finalmente, la Comisión de Gobernación y Población dio trámite a dos dictámenes que declaran nuevas fechas conmemorativas:

11 de diciembre, como “Día Nacional de la Talavera”, para reconocer la relevancia histórica, económica y cultural de esta artesanía mexicana.

4 de noviembre, como “Día Nacional de las Mujeres Afromexicanas”, en reconocimiento a la labor del feminismo afrodescendiente y de las organizaciones que defienden los derechos humanos de las mujeres afromexicanas.

