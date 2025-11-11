Males cardiacos y diabetes cobran más vidas que violencia

Jornada Médica realizada en el CMN La Raza, del IMSS, en imagen de archivo.

Las enfermedades cardiacas y la diabetes se posicionaron como las principales causas de muerte de los mexicanos en 2024, de acuerdo con el informe de estadísticas de defunciones registradas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual establece que el año pasado murieron 192 mil 518 personas por enfermedades del corazón y 112 mil 577 por diabetes mellitus.

En tercer lugar, se ubican los tumores malignos con 95 mil 108 defunciones y, en cuarta posición, las enfermedades del hígado con 45 mil 645 fallecimientos.

Los accidentes representaron la quinta causa de muerte en México con casi 40 mil defunciones, le siguieron la influenza y neumonía, con 37 mil 283 muertes; las enfermedades cerebrovasculares, con 34 mil 784 y, en la octava posición, los homicidios, que el año pasado cobraron la vida de 33 mil 550 personas.

El Dato: Con la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, más de 6 millones de niñas y niños que asisten a primarias públicas fueron valorados para conocer su estado de salud.

De acuerdo con estudios de salud pública, uno de cada tres nuevos casos de diabetes mellitus y uno de cada siete de enfermedades cardiovasculares se atribuyen directamente al consumo de bebidas y productos altamente azucarados.

En 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destinó 38 mil 802 millones de pesos a la atención de la diabetes, lo que equivale a 106 millones diarios y otros 33 mil 475 millones a la insuficiencia renal. En total, los gastos por enfermedades asociadas al sobrepeso, la obesidad y la diabetes superan los 50 mil millones de pesos anuales, informa la institución.

Los mexicanos estamos entre las poblaciones con mayor predisposición a la diabetes, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, así lo recordó María Teresa Tusié Luna, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.

“Nuestro genoma es resultado de procesos de selección, cada población pasó por distintos eventos a través de su historia. Los individuos actuales portan variantes genéticas que en algún momento les confirieron alguna ventaja evolutiva. Entonces, para conocer los factores que nos predisponen a las afecciones es necesario estudiar a cada grupo humano”, dijo.

“Se estima que cientos de genes interactúan e influyen en cada una de sus variantes, algunos con un mayor efecto, particularmente en la población mexicana”. Para identificar estas diferencias en los mexicanos, Tusié Luna colabora desde hace años en investigaciones con el Broad Institute, en Estados Unidos.

Además, en México las muertes por enfermedades cardíacas crecieron 80 por ciento en 10 años y la obesidad es el detonante, expertos llaman a actuar con prevención y políticas públicas.

Según datos del Inegi, las muertes por enfermedades del corazón en México pasaron de 107 mil en 2014 a 192 mil en 2024, lo que representa un aumento de casi 80 por ciento en solo una década. Esta tendencia sostenida posiciona a las cardiopatías como la principal causa de muerte en el país, por encima de otras enfermedades crónicas como la diabetes o el cáncer, consideró el cardiólogo Said Barrera de la Universidad Veracruzana.

“Aunque los factores de riesgo son múltiples y van desde la predisposición genética hasta el estrés crónico, la obesidad se ha consolidado como uno de los principales detonantes de la crisis de salud”, dijo.

El médico consideró urgente estar atento a frenar de manera colectiva estas enfermedades, a través de las revisiones periódicas, el control de la presión arterial y los chequeos básicos “no deberían hacerse sólo cuando ya hay síntomas, sino como parte de un monitoreo regular de la salud. La hipertensión puede avanzar sin mostrar señales, y detectarla a tiempo marca una gran diferencia”.

El especialista mencionó que el escenario se agrava con la presencia del síndrome cardiorrenal metabólico (CRM), que combina diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica; las tres patologías no sólo coexisten, sino que se potencian entre sí, y deterioran la calidad de vida de millones de pacientes.

Señaló que los datos muestran que el 60 por ciento de las muertes en personas con diabetes están relacionados con complicaciones cardiovasculares, hasta 40 por ciento de ellas también desarrolla insuficiencia cardíaca y entre 30 y 60 por ciento presenta enfermedad renal crónica.