No se descarta crimen político en asesinato de Manzo: Harfuch

En la investigación para esclarecer el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no se ha descartado que el móvil sea un crimen político, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Durante la conferencia presidencial, el funcionario afirmó que la indagatoria sigue su curso y no se descarta la hipótesis de que el homicidio tuviera motivos políticos; sin embargo, enfatizó en que por ahora se sigue la línea vinculada a la delincuencia organizada.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC. ı Foto: Cuartoscuro

También precisó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine si atraerá el caso o no, lo cual se dará a conocer después de una valoración del caso que se llevará a cabo este martes.

Por otro lado, continúan las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, que este sábado cumplió una semana.

Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan. ı Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán investiga al equipo de escoltas personales del alcalde asesinado por posible uso excesivo de la fuerza al abatir al homicida cuando ya estaba neutralizado.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que la investigación también busca esclarecer por qué el círculo de seguridad estuvo distraído o flexibilizó su protección.

Funeral del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. ı Foto: Cuartoscuro

Además, se están realizando peritajes para determinar el arma usada tanto en el asesinato del alcalde como en la muerte del agresor. Los policías municipales que formaban el primer círculo de seguridad del alcalde volverán a declarar, aunque no están detenidos, sino localizados y colaborando con las autoridades.

La Fiscalía continúa también con la línea de investigación sobre la posible relación del crimen organizado con el asesinato y el motivo específico del ataque.

El asesinato de Manzo, por el que tomó el cargo del ayuntamiento de Uruapan su viuda, Grecia Quiroz, ha provocado indignación entre la ciudadanía michoacana y mexicana. Una marcha organizada por colectivos autodenominados Generación Z se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre, en la cual, entre otros temas, se exigirá justicia por el homicidio.

