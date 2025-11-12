Casinos y plataformas engañaban a jubilados, estudiantes y amas de casa para lavar dinero: Procuraduría Fiscal

Los esquemas de lavado de dinero que operaban por medio de casinos o plataformas digitales engañaban a grupos vulnerables como jubilados, estudiantes o amas de casa para realizar sus movimientos ilícitos.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación, explicó que esta red engañaba para robar la identidad de las víctimas, así como sus datos bancarios, para mover el dinero.

Describió que se les enviaban correos electrónicos, tarjetas prepagadas o con supuestos códigos premiados con dinero de procedencia ilícita para utilizarlos en casinos físicos o en línea.

Con estos recursos, las personas realizaban apuestas en los establecimientos y se registraba la supuesta ganancia de apuestas para enviar el dinero a cuentas en el extranjero, a paraísos fiscales, donde se insertan en otros procesos para luego devolverlos al país, disfrazados de ingresos legales o de empresas.

Gráfica Oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Estas actividades han sido detectadas no sólo por México y esfuerzo también colaboran autoridades internacionales y de los Estados Unidos, como ya se mencionó. En algunos casos, la persona sí recibe en su cuenta una parte mínima de esas supuestas ganancias, pero le piden que la reenvíe o la use para hacer otras operaciones, detalló.

“Ese proceso se repitió cientos o miles de veces en diferentes casinos y plataformas digitales. Cada operación parecía normal, pero en conjunto formaban un mecanismo sistemático para burlar la ley y lavar dinero. Es importante destacar que muchos de las y los jóvenes, mujeres, hombres o adultos mayores que fueron usados en estos esquemas, no sabían lo que ocurría”, dijo.

FGR