¿Cuándo es el paro de transportistas y productores y por qué?

Ese 11 de noviembre se manifestaron los transportistas y los productores del campo, y confirmaron un paro nacional para finales de este mes, pues exigen seguridad y otras demandas.

De acuerdo con Baltazar Valadez Armentia, el líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), existe una asociación constituida entre ellos y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

Esta asociación realizará un paro nacional este 24 de noviembre por parte de ambos sectores, por lo que el transporte de carga será detenido desde su lugar de origen para mostrar solidaridad al movimiento del FNRCM.

Asimismo, Baltazar Valadez Armentia señaló, desde la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, que como parte del acuerdo establecido el domingo pasado, se determinó que de nueva cuenta tomarán las carreteras.

Productores de caña bloquearon los accesos de la Sader en Insurgentes sur, ayer, para exigir apoyos al sector. ı Foto: Cuartoscuro

“Vamos a tapar el tránsito de las mercancías, no vamos a obstruir el paso de los vehículos privados y de transporte de pasajeros, además se va a concretar lo que ya habíamos anunciado anteriormente, la toma de las aduanas” dijo el líder del FNRCM.

Estas protestas se harán con la finalidad de ejercer presión para que las autoridades correspondientes y el Gobierno Federal atiendan sus demandas, pues estos han pedido tener un diálogo con las autoridades sin tener respuesta.

¿Por qué habrá paro de transportistas y productores?

La asociación entre la FNRCM y la ANTAC pide que el Estado mexicano reconozca formalmente la agricultura nacional, y que también desarrolle un sistema nacional de financiamiento, así como mecanismos de control de mercado, pues estos se encuentran por encima de los precios.

Asimismo, piden que exista una homologación en los costos de producción, infraestructura productiva y comercial, apoyos y subsidios e investigación agrícola.

Agricultores y transportistas anuncian nuevo bloqueo. ı Foto: Captura de video / Cuartoscuro

También se pide que se revisen los costos del transporte y que se regulen las tarifas de las grúas, así como que se dé atención urgente para los productores y transportistas que se han visto afectados ante la inseguridad de la que han sido víctimas en las autopistas.

De igual forma, los transportistas piden que exista un control a los accesos clandestinos o irregulares de las autopistas, que existan paraderos dignos y seguros, la creación de fiscalías especializadas para investigar los delitos que se cometen en contra de los transportes de carga, así como vigilancia y patrullaje efectivo.

