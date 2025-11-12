SRE pide respeto al derecho en aguas internacionales

El canciller Juan Ramón de la Fuente con el ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar.

En el marco de la reunión ministerial del G7, en Canadá, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo que los esfuerzos colectivos para combatir las actividades marítimas ilícitas deben guiarse por el derecho del mar.

Las declaraciones ocurren en medio de los operativos estadounidenses en aguas internacionales del Pacífico y Caribe, que han dejado 76 muertos, presuntamente narcotraficantes.

De la Fuente, se manifestó por fortalecer la cooperación regional mediante el desarrollo de marcos legales sustentados en el derecho internacional.

Lo anterior, dijo durante su intervención, para garantizar la soberanía de los Estados al tiempo de fomentar la cooperación internacional.

Asimismo, sostuvo que los esfuerzos colectivos para combatir las actividades marítimas ilícitas deben guiarse por el derecho del mar y recordó que la posición de México se sustenta en los principios constitucionales de política exterior que privilegian el diálogo y la solución pacífica de las disputas, como medios para resolver diferencias.

3 ataques contra supuestas narcolanchas ocurrieron en México

Esto, en el contexto de que tres de los 20 ataques de Estados Unidos contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en aguas internacionales, han ocurrido cerca de las costas de Acapulco, Guerrero.

El diario estadounidense The Washington Post publicó un mapa donde ubicó siete operativos realizados por el Departamento de Defensa de la administración de Donald Trump en el Pacífico oriental: cuatro ocurrieron frente a las costas de Buenaventura, Colombia, y tres a la altura de los litorales mexicanos.

La cercanía de estas movilizaciones con México se reportó por primera vez el pasado 28 de octubre, cuando la Secretaría de la Marina informó que, a petición de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas mexicanas se movilizaron para buscar al único sobreviviente de un ataque que dejó 14 muertos, quienes viajaban en cuatro supuestas narcolanchas.

En esa ocasión, la Marina especificó que los sucesos se dieron a unos 830 kilómetros al suroeste de Acapulco.

