ISSSTE pasa de un consultorio a dos Clínicas de Medicina Familiar en Tecámac.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, inauguraron las Clínicas de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CFMEQ) “Juana Belén Gutiérrez Chávez” y “Héroes Tecámac”, las cuales fortalecen la capacidad de atención del organismo al pasar de un consultorio a 20 de medicina general y especialidades en Tecámac.

“Pasamos de un consultorio a 10 consultorios de medicina general, más 10 consultorios de otras especializaciones, 20 camas censables, tres quirófanos. Bueno, pues evidentemente estamos de fiesta, estamos muy contentos por esa ampliación de la infraestructura para la población trabajadora del Estado, en el Estado de México”, subrayó.

El director general del ISSSTE reconoció la generosidad del gobierno municipal que el pasado 30 de agosto formalizó la donación al Instituto de ambas unidades con quirófanos, tanto de la infraestructura construida como del equipamiento, en beneficio de cerca de 100 mil derechohabientes de la región.

TE RECOMENDAMOS: Desde Champotón Sheinbaum encabeza arranque del Plan Campeche que contempla inversión de mil 238 mdp

Detalló que la CFMEQ “Juana Belén Gutiérrez Chávez” ofrece servicios de consulta general, psicología, nutrición, odontología, planificación familiar, curaciones generales, farmacia y seis camas censables; además, telemedicina, oftalmología, ginecología y obstetricia, medicina interna y cirugía general.

“La otra clínica se llama ‘Héroes Tecámac’. Brinda consulta general, psicología, nutrición, odontología, planificación familiar y curaciones, también tiene su farmacia. Y brindará telemedicina, traumatología, gastroenterología, cirugía general y medicina interna; y contará con 14 camas censables”, agregó.

💙 ¡Más salud para Tecámac! 🩺



Inauguramos dos nuevas Clínicas de Medicina Familiar con quirófano, donadas por el municipio de Tecámac, Estado de México: “Juana Belén Gutiérrez Chávez” y “Héroes Tecámac”. 🏥✨



😉 Estas nuevas unidades médicas brindarán atención médica y… pic.twitter.com/O55vOaAFCV — ISSSTE (@ISSSTE_mx) November 13, 2025

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, remarcó que antes se tenía la idea de que los servicios privatizados eran mejores que los públicos, por lo que el objetivo de la Cuarta Transformación es trabajar para fortalecer y defender la salud que brinda el Estado.

“Si hay honestidad, hay trabajo y hay compromiso, incluso se hacen mejor las cosas. Por eso nosotros somos defensores de lo público, porque en la medida que se invierte en el ISSSTE, que se invierte en el IMSS, que se invierte en el IMSS-Bienestar, en la medida que hay compromiso con el pueblo, los servicios de salud son cada vez mejores. Y eso es lo que representa la inauguración de esta clínica de medicina familiar”, expresó.

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, enfatizó la importancia de que el ISSSTE fortalezca su infraestructura hospitalaria en la entidad, donde hay más de un millón 285 mil derechohabientes.

“Este hospital que hoy se inaugura, es una muestra clara de que la colaboración, la suma de esfuerzos y el compromiso de los tres órdenes de gobierno es la mejor forma de servir a nuestro pueblo.”, aseguró.

El Instituto hizo obras de adecuación y modificación de la infraestructura orientadas a garantizar la funcionalidad y seguridad operativa de ambas clínicas, como la actualización de la red eléctrica y de datos; el mantenimiento de la red hidráulica y sanitaria; la reconfiguración de espacios para archivo clínico, farmacia, almacén, vestidores y áreas de apoyo, así como el acondicionamiento de áreas administrativas, consultorios y farmacia.

Al acto protocolario asistieron los titulares de la Secretaría de Salud y de Educación Pública (SEP), David Kershenobich Stalnikowitz y Mario Delgado Carrillo, respectivamente; la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, y la presidenta municipal de Tecámac, Estado de México, Rosi Wong Romero.

Por parte del ISSSTE estuvieron presentes los directores de Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación; Rocío del Pilar Villarauz Martínez; de Medicina, Gustavo Reyes Terán, y la vocal ejecutiva del Fondo para la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), Jabnely Maldonado Meza; además de las directoras de las QMFEQ “Juana Belén Gutiérrez Chávez” y “Héroes Tecámac”, Miriam González Espinosa y María Elena Ángeles Sánchez.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR