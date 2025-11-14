Jueza federal mantiene firme bloqueo de cuentas bancarias de hijos de Hernán Bermúdez

Hernán Bermúdez al ser detenido por la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, el 17 de septiembre.

La justicia federal confirmó que las cuentas bancarias de los hijos del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, seguirán bloqueadas debido a una investigación por presunto lavado de dinero.

Una jueza federal con sede en Tabasco, negó la suspensión definitiva solicitada por Verónica y David Hernán Bermúdez Encalada, lo que implica que los recursos financieros permanecen inmovilizados mientras avanza el proceso legal.

Esta situación se deriva de una medida cautelar implementada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde julio de 2025. La UIF congeló las cuentas bancarias de los hermanos Bermúdez Encalada como parte de una investigación que involucra a su padre, Hernán Bermúdez Requena, quien ha sido identificado por las autoridades federales como el líder de La Barredora, un grupo delictivo en la región. La pesquisa busca esclarecer presuntas operaciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero y otros delitos financieros.

El bloqueo de activos no solo afecta a los hijos del exsecretario de Seguridad, sino que también se extiende a empresas vinculadas a familiares de Bermúdez Requena, que operan en sectores como los juegos y apuestas.

En agosto, la Secretaría de Gobernación (Segob) determinó la suspensión temporal de las actividades de estas compañías, tomando como base los indicios que surgieron en el marco de esta investigación federal.

El Juzgado Primero de Distrito en Tabasco, a cargo de la jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz, emitió la resolución que negó la suspensión definitiva solicitada por Verónica y David Hernán para recuperar el control de sus cuentas bancarias congeladas.

En su sentencia, la jueza estableció que no era procedente conceder la medida mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo promovido por los afectados. De este modo, las cuentas permanecerán bloqueadas para evitar que se disponga de los recursos durante la investigación.

Sin embargo, la jueza admitió a trámite el amparo presentado por otra de las hijas del exsecretario, Fabiola Bermúdez Encalada, quien también había solicitado anteriormente la suspensión definitiva contra el bloqueo de una cuenta en BBVA, petición que fue rechazada en agosto pasado.

El avance en el trámite de su recurso abre la posibilidad de que pueda presentar nuevas evidencias o argumentos para solicitar la liberación de los recursos congelados.

Por otro lado, el Tribunal Colegiado en Materia Penal instruyó a la jueza Carbajal Díaz para que permita a Hernán Bermúdez Requena ratificar, mediante videoconferencia, la demanda de amparo que interpuso en agosto de este año contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias y las de sus familiares. Esta disposición facilita la participación del exfuncionario en el proceso legal sin necesidad de desplazarse físicamente, lo que agiliza el trámite de su solicitud.

