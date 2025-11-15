Es tiempo de mujeres y la Transformación se profundiza con la Pensión Mujeres Bienestar: Ariadna Montiel

Desde Palizada, Campeche, en la gira que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que, es tiempo de mujeres y son las protagonistas de la transformación, por ello, la Pensión Mujeres Bienestar para las mexicanas de 60 a 64 años se consolida, hace justicia y reconoce toda una vida de trabajo en el cuidado de su familia.

“Hoy nuestra Presidenta está construyendo el segundo piso de la Transformación con un mensaje muy claro, es tiempo de mujeres y por eso, con su liderazgo, estableció esta pensión que beneficia a las mujeres de entre 60 y 64 años. Recibirán un depósito bimestral en su tarjeta del Banco del Bienestar, ya son casi 3 millones de mujeres que reciben esta pensión para que cuando cumplan 65 años, de manera automática pasen a la Pensión de Adultos Mayores y se duplique su ingreso”, destacó.

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar. ı Foto: Cortesía

Señaló que la historia de México la escriben las mujeres, por ello siguiendo los principios del Humanismo Mexicano, por instrucción de la Jefa del Ejecutivo Federal, la Pensión Mujeres Bienestar se creó y puso en marcha antes de lo previsto, porque las mujeres ya han esperado mucho tiempo y la entrega de este derecho, es posible porque los recursos, que le pertenecen al pueblo, se ejercen con responsabilidad y honestidad.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 2932 del 15 de noviembre del 2025

“Las mujeres siempre hemos participado en las transformaciones que ha vivido México y hoy con nuestra primer mujer Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, está cambiando la historia de nuestro país, porque las mujeres estamos escribiendo la historia de México, no llegamos solas, no llegó sola la Presidenta llegamos todas y lo hacemos con un principio fundamental, mandar obedeciendo de la mano del pueblo” Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar



Esta pensión no es un favor ni una dádiva, es un acto de justicia en favor de las mexicanas, añadió Montiel Reyes al reiterar su compromiso de seguir trabajando con su labor en la construcción de un país más justo, libre, igualitario y por las mexicanas, porque la labor de las mujeres hace que el país progrese.

cehr