Sheinbaum supervisa ampliación de la carretera Macuspana-Escárcega; será inaugurada en tres años

Desde Macuspana, Tabasco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó la ampliación de la carretera Macuspana-Escárcega que beneficiará a más de 760 mil habitantes y anunció que se redujo de seis a tres años el periodo de construcción para poder inaugurarla entre 2027 y 2028.

“Es una carretera muy importante para la comunicación de toda la Península, Jesús [Esteva Media, titular de la SICT] dijo que la íbamos a terminar en seis años. No, en realidad la vamos a terminar en tres años. Es un esquema de financiamiento que nos va a ayudar mucho para avanzar en todas las carreteras que estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda y que ya, muy pronto, lo vamos a presentar, así que esperemos que a finales del 27, en el 28 esté lista ya la carretera para beneficio de todas y todos los tabasqueños”, informó.

Ampliación de la carretera Macuspana-Escárcega, lista entre 2027 y 2028, estima la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cortesía

Esta obra tiene una longitud de 250 kilómetros con cuatro carriles y conectará a Tabasco, Campeche y Chiapas, generando con su construcción 34 mil empleos.

Adicional a la obra en Tabasco, adelantó que este domingo supervisará los trabajos en el Hospital de Cárdenas y de la Chocolatera del Bienestar que ayudará a garantizar la producción de cacao a buen precio en beneficio de pequeñas y pequeños productores. Reconoció el trabajo del gobernador, Javier May Rodríguez, para garantizar más programas sociales y obras de infraestructura en esta entidad.

Puntualizó la importancia de garantizar la paz en nuestro país: “No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy en la Ciudad de México, en esta manifestación. Condenamos y reprobamos la violencia. La única manera de garantizar todos los derechos es garantizando la paz. Entonces, condenamos todos los actos de violencia que se dieron hoy en la ciudad”, agregó.

Presidenta Claudia Sheinbaum estima que obras de la carretera federal 186 concluirán en tres años. ı Foto: Cortesía

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, precisó que el avance de la obra es del 80 por ciento, mientras que el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, señaló que este año se construyeron 12 kilómetros en Tabasco, que quedarán concluidos a más tardar en la tercera semana de diciembre, y 4 kilómetros en el estado de Campeche, que estarán terminados en la primera quincena de 2026.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, agradeció la construcción de esta obra, que era importante para el estado, que le va a permitir conectar con la Península de Yucatán para llevar la producción estatal al sureste mexicano.

cehr