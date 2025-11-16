Frente Frío 14 HOY: ¿En qué estados afectará este 16 de noviembre?

Los días continúan siendo fríos en la mayor parte del país, y esto se debe a que el Frente Frío número 14, el cual continúa desplazándose este domingo por el noreste del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este 16 de noviembre el Frente Frío 14 estará interactuando con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, por lo que las temperaturas descenderán.

Aunque el Frente Frío 14 saldrá del país durante este domingo, se espera que el Frente Frío número 15 ingrese al país este lunes 17 de noviembre por el norte y noreste del país.

Recomendaciones para cuidar a las mascotas en época de frío ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

¿En qué estados afectará hoy el Frente Frío 14?

Se esperan rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en Sonora y Chihuahua, además de lluvias puntuales fuertes en el norte de Baja California y chubascos en Sonora.

Se estima que durante la noche la vaguada se desplace hacia el centro de Estados Unidos, por lo que esta dejará de afectar en México, sin embargo, en el sureste y la península de Yucatán los canales de baja presión originarán lluvias.

Estas lluvias serán puntuales fuertes en el centro y sur de Chiapas, y habrá chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, y en Yucatán habrá lluvias aisladas.

Además, debido a un canal de baja presión que estará sobre el occidente del país originará chubascos con descargas eléctricas en Michoacán y Guerrero, y lluvias aisladas en Jalisco y Colima.

En el resto del país se espera que el cielo esté despejado o parcialmente nublado, pero sin probabilidad de lluvia, y el ambiente frío a muy frío continuará durante la mañana y la noche en los estados que se encuentran en la Mesa del Norte y la Mesa Central con posibles heladas al amanecer.

En cuanto a las temperaturas mínimas, este es el pronóstico que se tiene para este domingo 16 de noviembre:

Pronostico del clima 16 de noviembre ı Foto: SMN Conagua

Temperaturas mínimas de -10 a -5 centígrados con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados con heladas: Zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 centígrados: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

