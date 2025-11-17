Caen 12 tras operativos en Michoacán; aseguran armas, explosivos y vehículos

El Gabinete de Seguridad de México informó la detención de 12 personas como parte de las acciones realizadas para mantener la paz en Michoacán. Además, se aseguraron armas, explosivos y vehículos.

En dichas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras instituciones locales.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, las personas detenidas fueron capturadas tras distintos operativos de seguridad en los siguientes municipios del estado:

Quiroga

Apatzingán

Reyes del Salgado

Zamora

Jacona

Morelia

Zitácuaro

Maravatío

Uruapan

Sahuayo

“A las personas detenidas se les leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien determinará su situación jurídica”, informó en un comunicado.

En las acciones de seguridad, realizadas del 14 al 16 de noviembre, se logró el aseguramiento de ocho artefactos explosivos improvisados, una ametralladora, tres armas de fuego, 866 cartuchos, 29 cargadores, siete vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal, tres motocicletas, tres inmuebles, dosis de cristal y de marihuana, dos teléfonos celulares, 200 litros de hidrocarburo y diverso equipo táctico.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con autoridades locales, realizaron acciones de seguridad y proximidad en distintos municipios del estado, donde detuvieron a 12 personas y aseguraron 8… pic.twitter.com/AOZSdCAy1y — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 17, 2025

JVR