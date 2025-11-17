¿Hay clases el 20 de noviembre? Esto dice la SEP sobre el día festivo

Entérate si hay clases este jueves 20 de noviembre de 2025 en México, según la SEP.

Luego de cuatro días de descanso por la conmemoración de la Revolución Mexicana, este martes 18 de noviembre estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresan a clases, aunque muchos ya se preguntan cuándo será el próximo fin de semana largo .

El reciente “megapuente” abarcó del viernes 14 al lunes 17 de noviembre por el registro de calificaciones y el feriado oficial con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

Sin embargo, como la fecha oficial de la efeméride es el 20 de noviembre, madres, padres, tutores y alumnos de educación básica aún tienen dudas sobre si ese día habrá clases.

En La Razón te explicamos si el 20 de noviembre de 2025 habrá clases en todas las escuelas de educación básica del país o no.

¿Hay clases este jueves 20 de noviembre?

Según el calendario escolar 2025-2026, sí habrá clases este jueves 20 de noviembre. Esto porque, conforme al artículo74 de la Ley Federal del trabajo (LFT) el tercer lunes de noviembre es el día de descanso obligatorio por la Revolución Mexicana, por lo que cada año se recorre la fecha para hacer un fin de semana largo.

No obstante, antes de que termine el mes aún queda un día sin clases para niñas, niños y adolescentes: el viernes 28 de noviembre, cuando se llevará a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Calendario escolar de noviembre 2025. ı Foto: SEP

Por otra parte, la SEP contempla el periodo vacacional de invierno del lunes 22 de diciembre de 2025 al martes 6 de enero de 2026 , cuando los alumnos regresarán a clases.

SEP: Todos los puentes y días de descanso en 2026

El calendario de la SEP contempla 185 días de clases, hasta el 15 de julio de 2026; sin embargo, antes del concluir el ciclo lectivo, estudiantes de educación básica podrán disfrutar de cuatro puentes, dos días de descanso y un periodo vacacional:

Viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero , por el aniversario de la Constitución de 1917

Viernes 13 al lunes 16 de marzo , por el Natalicio de Benito Juárez

​ Vacaciones de Semana Santa : del lunes 30 de marzo al lunes 13 de abril

Viernes 1 de mayo al domingo 3 de mayo , por el Día del Trabajo

Martes 5 de mayo , cuando se conmemora la Batalla de Puebla

​ Viernes 15 de mayo , por el Día del Maestro

Viernes 3 al domingo 5 de julio, por el registro de calificaciones

¿Cuáles son los viernes de Consejo Técnico para 2026?

El calendario marca las sesiones ordinarias de Consejo Técnico Escolar (CTE), contempladas para el último viernes de cada mes y que serían los siguientes:

30 de enero, puente hasta el lunes 2 de febrero

27 de febrero

27 de marzo, se juta con las vacaciones de Semana Santa

29 de mayo

26 de junio

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.