Se han invertido 82 mil 38 mdp en programas del Bienestar para adultos mayores, afirman en Mañanera

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar federal, dijo durante la Conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que se han invertido 82 mil 38 millones de pesos en Programas del Bienestar para adultos mayores y que son 18 millones 494 mil 201 derechohabientes quienes recibieron ayuda del Gobierno Federal.

“Adultos mayores están recibiendo su pensión en este bimestre con una inversión de 82 mil millones de pesos como ustedes saben; se inició el registro de 63 y 64 años de mujeres se hizo el registro de mujeres que van a sumar 2 millones 982 mil mujeres que serán beneficiarias de la pensión mujeres bienestar y en este bimestre que ya van a iniciar a cobrar las nuevas derechohabientes invertiremos 8 mil 445 millones de pesos.”

Asimismo, Ariadna Montiel detalló que los pagos de este bimestre continuarán hasta el día 27 de noviembre y dicho depósito continuará por letra de apellido.

En cuanto a Pensiones Mujeres Bienestar, Ariadna Montiel informó que del 18 al 21 de noviembre se recibirá el primer pago de la Pensión para las mujeres que se registraron desde agosto y recibieron su tarjeta en octubre. Los pagos se seguirán depositando por letra de apellido.

“En el caso para la pensión Mujeres Bienestar, hay una buena sorpresa de nuestra presidenta en el caso de la pensión para personas con discapacidad un millón 614 mil personas reciben su pensión y la inversión es de 5 mil 182 millones de pesos en este bimestre 256 mil niñas y niños reciben apoyo; niñas y niños menores de 4 años reciben apoyo por 874 millones de pesos”.

Respecto al programa sembrando vida 409 mil 647 Sembradores y sembradoras han sido beneficiados en este bimestre “con una inversión de 2mil 642 millones de pesos.”

Ariadna Montiel dijo que en este periodo “ya llegamos a 18 millones 494 mil beneficiarios, lo que es un número histórico. Cerramos el año con el número más alto de beneficiarios y derechohabientes de estos programas.”

Asimismo, Ariadna Montiel dijo que a estos programas mencionados se adicionan los de educación que trabajan de manera conjunta con el ente correspondiente.

