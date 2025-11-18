Desmantelan en España ‘oficina’ del CJNG; detienen a 20

Más de dos toneladas de droga incautada tras caída de célula del CJNG en España.

Una operación en España resultó en la detención de 20 personas, tras el desmantelamiento de la supuesta “oficina” en este país del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informó el Ministerio del Interior.

De los arrestados, 15 fueron enviados a prisión preventiva, entre ellos dos objetivos considerados prioritarios por la DEA.

A través de un comunicado, las autoridades españolas explicaron que el grupo operaba como una red encargada de introducir cocaína y metanfetamina procedentes de Sudamérica, para después distribuirla en España y otros puntos de Europa.

La Policía Nacional de España desarticula “la oficina en España” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



La actuación se llevó a cabo junto con la DEA y autoridades de Países Bajos, bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción 2 y la Fiscalía Antidroga.

Durante la intervención también se incautaron mil 870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275 mil euros, criptomonedas por unos 15 mil USDT, tres armas cortas, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

Asimismo, se interceptó un cargamento procedente de Costa Rica.

El Ministerio explicó que la organización habría reactivado su estructura ante la llegada de un cargamento oculto en maquinaria industrial de gran tonelaje, incorporando incluso a nuevos miembros mexicanos enviados por el cártel.

Señaló que el estupefaciente se almacenaba en fincas de Madrid y Ávila, lugares que proporcionaban “privacidad y seguridad”, se lee en el documento.

La distribución interna se coordinaba desde una finca cercana a La Adrada (Ávila), con conexiones en Bilbao y Valencia, utilizando vehículos con compartimentos ocultos. Para el transporte hacia Italia, el grupo contaba con otras propiedades en Talavera de la Reina, donde se recibía y enviaba la maquinaria cargada con droga.

En septiembre, las autoridades detectaron un envío que involucraba a un capo de la Camorra, identificado como miembro del clan Amato-Pagano, según detalló el comunicado.

El soporte logístico recaía en un empresario español que utilizaba varias sociedades para mover la maquinaria y, al mismo tiempo, “introducir en el flujo legal las ganancias económicas”, de acuerdo con el informe oficial.

Esa infraestructura permitió enlazar operaciones en cinco provincias antes de ejecutar la fase final del operativo.

