Detienen a 5 mexicanos en Carolina del Norte por redadas antiinmigrantes, informa Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informa sobre la situación de los cinco mexicanos detenidos en Carolina del Norte, a causa de las recientes redadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que cinco mexicanos fueron detenidos en Carolina del Norte, Estados Unidos, luego de que este fin de semana aumentaran las redadas y arrestos en esa región.

“Al momento hay cinco connacionales detenidos”, expresó la jefa del Ejecutivo en conferencia de prensa.

En ese sentido, agregó que el consulado general de México en Raleigh está en comunicación con ellos para brindarles asistencia y protección consular.

TE RECOMENDAMOS: Estrategia Nacional de Seguridad Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 17 de noviembre de 2025

Los operativos de las autoridades estadounidenses en contra de migrantes indocumentados se extendieron el pasado fin de semana a Carolina del Norte, luego de que el gobierno del presidente Donald Trump ordenara amplias redadas migratorias en zonas como Los Ángeles, California.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am