Van 82 mil mdp a becas del Bienestar

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar durante conferencia de prensa en Palacio Nacional el 17 de noviembre de 2025

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar federal, dio a conocer que se han invertido 82 mil 38 millones de pesos en programas del Bienestar para adultos mayores; además, agregó que son 18 millones 494 mil 201 derechohabientes quienes recibieron ayuda federal.

En la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Montiel detalló que los pagos de este bimestre serán hasta el 27 de noviembre y dicho depósito continuará por letra de apellido; además, anunció que esta semana dará inicio la dispersión de fondos para la pensión Mujeres Bienestar.

De acuerdo con la funcionaria federal, ya se cuenta con un padrón de casi tres millones de beneficiarias a nivel nacional, a quienes se les estará entregando apoyo económico de tres mil pesos.

Además, refirió que un millón 928 mil mexicanas se inscribieron al programa de apoyo para mujeres de 60 a 64 años durante la ventana de registros que estuvo abierta el pasado mes de agosto.

“Del 18 al 21 de noviembre se recibirá el primer pago de la pensión para las mujeres que se registraron desde agosto y recibieron su tarjeta en octubre.

“Los pagos se seguirán depositando por letra de apellido”, señaló la secretaria del Bienestar.