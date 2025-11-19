¿Quién es Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, presunto autor intelectual de asesinato de Carlos Manzo?

El homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante la celebración del Día de Muertos el pasado 1 de noviembre de 2025, continúa revelando nuevos detalles conforme avanzan las investigaciones federales. Este lunes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los presuntos autores intelectuales del ataque.

De acuerdo con las autoridades, “El Licenciado” habría tenido un papel central en la planeación del homicidio. Las indagatorias señalan que presionó a los ejecutores materiales para llevar a cabo la agresión, aun cuando sabían que el alcalde estaba acompañado durante el evento público.

Las labores de inteligencia permitieron rastrear conversaciones en las que se monitoreaban los movimientos del edil a lo largo del día del atentado, lo que permitió vincular a Jorge Armando “N” con la operación criminal.

🔴“Jorge Armando ‘N’ (‘El Licenciado’) les indicó que debían disparar aún cuando Carlos Manzo estuviera acompañado (...) ultimarlo a como dé lugar”: Omar García Harfuch (@OHarfuch)



El secretario de Seguridad informó que dos sujetos acompañaron al tirador, Víctor Manuel “N” antes… pic.twitter.com/J50UwcirOJ — Azucena Uresti (@azucenau) November 19, 2025

¿Quién es Jorge Armando ‘N’?

Las investigaciones apuntan a que Jorge Armando “N” pertenece a una célula delictiva relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo al que las autoridades atribuyen la organización del ataque.

Su presunta participación estaría vinculada a las tensiones generadas tras la captura reciente de René “El Rino”, identificado como líder del CJNG en la región de Uruapan.

Según la información presentada, “El Licenciado” era quien emitía las instrucciones directas para la ejecución del homicidio. La estructura operativa incluía también a Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes habrían coordinado aspectos logísticos. Se sabe que Ramiro “N” envió un video desde la jardinera donde finalmente ocurrió el ataque, confirmando su presencia para ubicar al “cliente”.

Además, se detectó que Jorge Armando “N” cambiaba constantemente de chips telefónicos para evitar su localización. Sin embargo, el análisis de comunicaciones y la coordinación entre corporaciones permitió finalmente concretar su captura.

Jorge Armando “N” ı Foto: Especial

