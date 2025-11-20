Claudia analiza celebrar los siete años de la 4T

A siete años del inicio de la Cuarta Transformación (4T), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo analiza realizar un acto conmemorativo, posiblemente en el Zócalo de la Ciudad de México, para celebrar este aniversario. La mandataria comentó que la idea lleva tiempo gestándose y aún no se ha definido la fecha ni el formato del evento.

“Estábamos nosotros pensando, desde hace tiempo: se cumplen siete años de transformación al cierre de este año, porque recuerden que el presidente López Obrador entró el primero de diciembre de 2018. Entonces, habíamos pensado nosotros, todavía estamos en eso, convocar a una celebración de siete años de transformación en el país”, aseveró.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo se refirió a las marchas que durante años ha realizado el movimiento político al que pertenece y aseguró que se han caracterizado por llevar a cabo movilizaciones pacíficas. Aunado a esto, enfatizó que en México existe el derecho de la libre manifestación.

El Dato: La mandataria federal acusó que la oposición está contra todo y a favor de nada, “y además con mucha mentira, mucha hipocresía, ¿entonces qué proponen?”.

“Hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, bueno, libertad de prensa. Nadie puede cuestionarla… hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, todas las libertades”, indicó.

Esto después de recordar lo sucedido durante la pasada manifestación de la denominada Generación Z, pues señaló que existen grupos que acuden a manifestaciones encapuchados, vestidos de negro y con artefactos peligrosos, reiterando la necesidad de esclarecer quién está detrás de estas acciones.

Asimismo, aprovechó para acusar que el bloque opositor ha recurrido a mentiras y “hipocresía” para impulsar este movimiento, el cual supuestamente está encabezado en su mayoría por jóvenes.

“Entonces, lo que le ha pasado a la oposición en México es que ya es contra todo y a favor de nada”, apuntó.

Aunque aún no hay una confirmación oficial sobre el acto en el Zócalo, la mandataria federal destacó que la celebración de siete años de la 4T simboliza una oportunidad para mostrar respaldo ciudadano al proyecto de transformación.

La propuesta de celebración surge en un contexto donde circulan en redes sociales convocatorias no oficiales para movilizaciones de apoyo al Gobierno de la Presidenta. Sin embargo, ella aclaró que su administración respeta la libertad de expresión, reunión y manifestación, señalando: “No queremos pensamiento único, la democracia es eso, que se oigan todas las voces”.

El movimiento de la Generación Z lanzó una nueva convocatoria para realizar otra marcha el 20 de noviembre a las 11:00 horas, que se espera salga del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. Sin embargo, esta fecha coincide con el 115º desfile conmemorativo del Día de la Revolución. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que este año la ruta del desfile cambiará del primer cuadro de la ciudad hacia el Monumento a la Revolución, y no al Ángel de la Independencia como tradicionalmente se realizaba.

...Y se reúne con góbers del guinda en Palacio Nacional

› Por Ángel Molina

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con gobernadores y gobernadoras de Morena con la finalidad de revisar los avances del sistema de salud IMSS-Bienestar en las entidades donde opera este modelo.

En redes sociales, la mandataria federal aseguró que el encuentro formó parte del seguimiento permanente al proyecto que busca garantizar atención médica universal y gratuita en los estados alineados a la 4T. “nos reunimos con gobernadoras y gobernadores de entidades incorporadas a IMSS-Bienestar. Trabajamos para consolidar el derecho del pueblo a la salud de manera gratuita”, señaló.

Durante la reunión analizaron el funcionamiento del sistema y las necesidades de cierre de año, así como la planeación del presupuesto de 2026 para continuar con la consolidación de este modelo de salud.

Al concluir el encuentro, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, aseguró que la Presidenta cuenta con el respaldo de “todo un movimiento” y agradeció el apoyo tras las afectaciones por las recientes lluvias. Subrayó que el diálogo con la mandataria se centró en evaluar los avances del IMSS-Bienestar y preparar las acciones del próximo año.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en reunión con gobernadores en Palacio Nacional. ı Foto: Especial

23 Estados forman parte del sistema IMSS-Bienestar

Al encuentro acudieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como las gobernadoras Delfina Gómez (Estado de México), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Layda Sansores (Campeche), Evelyn Salgado (Guerrero) y Clara Brugada (Ciudad de México). También participaron los gobernadores Víctor Manuel Castro (Baja California Sur), Eduardo Ramírez (Chiapas), Julio Menchaca (Hidalgo), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Miguel Ángel Navarro (Nayarit), Alejandro Armenta (Puebla), Rubén Rocha (Sinaloa), Ricardo Gallardo (San Luis Potosí), Alfonso Durazo (Sonora), Javier May (Tabasco) y Joaquín Díaz Mena (Yucatán).

De las 32 entidades, 23 forman parte del IMSS-Bienestar, mientras que algunos estados como Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro no se han incorporado a este modelo.