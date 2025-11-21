Van tras pista del R1, posible último eslabón del crimen contra Manzo

La detención de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, en Morelia, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, llevó a las autoridades a lo que consideran el posible último eslabón en la cadena criminal: Ramón Ángel Álvarez, El R1, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y quien mantiene una conexión directa con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, la máxima cabeza del cártel.

Las autoridades federales sostuvieron que la participación del R1 no sólo es probable, sino que se fortalece con cada elemento obtenido en la investigación.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, El Licenciado organizó la logística del crimen bajo las órdenes del capo.

El Dato: TRAS LA DETENCIÓN de El Bronco, El Mencho delegó a Ramón Álvarez Ayala el control del narcotráfico en la zona metropolitana de Guadalajara y en el norte de Jalisco.

“Este sujeto (El Licenciado) menciona a otro de quien recibe la orden, que es un integrante del Cártel Jalisco. Lo señala directamente: Ramón Ángel Álvarez, alias El R1, es su jefe directo y fue quien dio la orden”, dijo García Harfuch en una entrevista televisiva este jueves.

También sostuvo que la evidencia forense extraída de dispositivos móviles coincide con esta versión, y que esa línea es, hasta ahora, la más sólida.

A partir de esta información, el secretario de Seguridad detalló que, por el momento, se descartan señalamientos sobre una implicación de actores políticos locales en el homicidio, pues no hay pruebas que respalden esa hipótesis.

La prioridad del Gabinete de Seguridad, dijo, es ubicar a Ramón Ángel Álvarez y detener a los posibles cómplices que continúan operando dentro de esta célula criminal.

“Jorge Armando ‘N’ es uno de los autores intelectuales; no quiere decir que sea el único. Esta persona la tenemos identificada como autor intelectual, porque organiza, con evidencia perfectamente probada, el grupo que comete el lamentable homicidio”, explicó García Harfuch al ampliar el contexto sobre cómo ocurrió la operación.

De acuerdo con el funcionario, el detenido planeó rutas de escape, dio instrucciones precisas y presionó a los jóvenes reclutados para que ejecutaran el crimen, incluso si la víctima estaba acompañada de familiares.

Además, reveló que la célula del CJNG que opera bajo el mando de El R1 en Michoacán intentó asesinar a Carlos Manzo antes del ataque que terminó con su vida. Ese primer atentado fallido derivó en represalias internas. “No sabemos por qué no se activó el ataque, pero no lograron el homicidio y posteriormente recibieron algunos un castigo de la célula delictiva”, dijo.

Los castigos, según explicó Harfuch, consistieron en golpes, violencia física y encierros de varios días, prácticas de tortura aplicadas a los menores reclutados para el crimen.

¿QUIÉN ES EL R1? El secretario de Seguridad informó el miércoles sobre la detención de El Licenciado y reiteró que las investigaciones no se han detenido. Confirmó que aún hay personas implicadas en el asesinato de Carlos Manzo.

Con base en las declaraciones de García Harfuch, se detalló que el responsable de dar la orden para matar a Manzo fue El R1, quien habría instruido a sus subordinados a “ejecutarlo estuviera con quien estuviera”, sin importar acompañantes o el lugar donde se encontrara la víctima.

Información del Gabinete de Seguridad señala que el capo sería quien coordina el accionar de Ramiro “N”, identificado como coordinador en campo y reclutador de sicarios, así como dos menores, el agresor material, quien fue abatido en el lugar de los hechos, y su acompañante.

El R1 es reconocido por autoridades mexicanas por tener una trayectoria criminal que se remonta a 2002, cuando formaba parte del Cártel del Milenio, hasta que posteriormente se integró a las filas de El Mencho.

En 2012 fue detenido junto con su hermano Rafael, alias El R2, y Jesús Santiago Álvarez Ayala; sin embargo, fue liberado por decisión de la juez primera de distrito en Jalisco, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, quien consideró que no había pruebas sólidas para procesarlo.

En 2023, el entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer detalles sobre esa liberación, que calificó como un “sabadazo”.

Señaló que este personaje acumuló al menos cinco carpetas de investigación entre 2012 y 2021, pero siempre fue puesto en libertad.

El capo es conocido también por encabezar la célula criminal llamada “Los Cannabis”, quienes operan en el municipio de Uruapan y forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que, de acuerdo con las investigaciones, está directamente vinculada con el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

Si bien las autoridades descartaron por ahora que se trate de un crimen político, antes de su muerte, Manzo interpuso al menos 83 denuncias contra la administración anterior de Uruapan, encabezada por Ignacio Campos. Su esposa, Grecia Quiroz, pidió que las autoridades investiguen a Campos, así como a Raúl Morón y Leonel Godoy, figuras de influencia en Michoacán que habían sido señaladas públicamente por el ahora difunto edil.

EU insiste en intervención contra cárteles en México

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estudia tomar “medidas adicionales” contra los cárteles del narcotráfico en México, a la vez que elogió los “avances históricos” del gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, en la lucha contra las drogas y la migración.

En conferencia de Prensa, Leavitt afirmó que Trump ha manifestado su interés en tomar “medidas adicionales” contra los cárteles de drogas, manteniendo la promesa realizada a los estadounidenses de abordar este problema. Sin embargo, no especificó de qué se trataría.

El Dato: El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dejado en claro que no existe intención de EU de mandar tropas a México, a menos que el país lo pida.

El equipo de Seguridad Nacional, afirmó la vocera, discute “de manera constante” nuevas opciones para enfrentar a estas organizaciones, y el presidente Trump ha dejado claro que mantiene “sobre la mesa medidas adicionales” para este objetivo.

“Ahora, el presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga. Fue muy claro al respecto”, dijo Leavitt.

Los comentarios de la Casa Blanca llegaron después de que el lunes Trump afirmara que no está “contento” con México por el combate al narcotráfico y asegurara que no descarta un ataque contra cárteles dentro de territorio mexicano.

“Conocemos las rutas. Sabemos la dirección de cada capo de la droga. Sabemos cómo son las puertas de sus casas. Lo sabemos todo de cada uno de ellos”, aseguró el mandatario estadounidense.

La vocera de Trump elogió la cooperación y los “avances históricos” de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el combate al crimen organizado y en el freno a la migración desde la frontera sur.

“Hemos visto avances históricos por parte de la Presidenta Sheinbaum y su administración en México en lo que respecta a la lucha contra los cárteles. Han cooperado de manera extraordinaria en los esfuerzos en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico”, declaró Leavitt.

Respecto al tema migratorio, calificó como “extraordinaria” la cooperación que la Casa Blanca ha mantenido con el gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum para frenar la migración en la frontera sur, lo cual, dijo, ha contribuido a reducir los flujos migratorios y, con ello, las actividades ilícitas.

Las declaraciones se dan luego de que la mandataria de México se ha mantenido firme al rechazar cualquier acto de intervencionismo por parte de EU.