SEP y Pemex firman convenio con Conalep para formación energética de 250 mil estudiantes

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, atestigua la firma del Convenio entre Conalep y Pemex para impulsar la formación técnica en el sector energético.

Para contribuir a una República soberana y con energía sustentable, como establece uno de los 100 compromisos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y con el propósito de fortalecer la formación técnica y profesional en el sector energético de los 250 mil estudiantes que cursan carreras afines en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), se firmó un Convenio General de Colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex), informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Delgado Carrillo detalló que este convenio busca impulsar la capacitación especializada y el desarrollo de competencias de las y los jóvenes de carreras relacionadas con energéticos, petroquímica, mantenimiento industrial, electromecánica, logística y sistemas, así como responder a las demandas actuales de la industria mediante programas de formación, cursos, seminarios, proyectos académicos, publicaciones conjuntas, servicio social, prácticas profesionales y el modelo de Educación Dual.

Este tipo de acuerdos comentó, se alinea con la política educativa impulsada por la Presidenta de México, basada en la formación técnica, la actualización constante y el fortalecimiento del vínculo entre la industria y el Sistema Educativo Nacional (SEN).

Al signar el Convenio General de Colaboración, el director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, destacaron que esta alianza representa un compromiso compartido para transformar la vida de miles de jóvenes y generar oportunidades reales de desarrollo.

Rojas Navarrete afirmó que “las instituciones públicas no solo debemos garantizar espacios de aprendizaje, sino construir rutas que dignifiquen la formación técnica y abran oportunidades laborales con justicia, equidad y visión de futuro”. Señaló que este enfoque es fundamental para consolidar una oferta educativa pertinente, que responda a las necesidades del país y permita a las y los jóvenes desarrollar plenamente su potencial.

Asimismo, destacó que “este convenio es un compromiso para impulsar el talento de las y los jóvenes mexicanos, además de generar oportunidades que transformen su trayectoria educativa. Se avanza hacia una colaboración que beneficia a la juventud y fortalece a los sectores estratégicos del país”. Subrayó que este tipo de alianzas permite articular esfuerzos entre instituciones y sectores productivos, con el propósito de ampliar horizontes profesionales y contribuir al desarrollo nacional.

Por su parte, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, subrayó que “este convenio representa un paso firme hacia el fortalecimiento de la formación técnica en México y hacia la construcción de un futuro energético con mayor capacidad, profesionalización y compromiso social; porque cada joven que encuentre en Pemex un espacio de práctica, y cada trabajador que se capacite conforme a las nuevas exigencias tecnológicas, es una inversión directa en el futuro de México”.

El Conalep reafirma su compromiso institucional de impulsar una formación técnica de excelencia mediante la colaboración entre la comunidad educativa y el sector productivo. Busca consolidar convenios que actúen como puentes para proyectos de responsabilidad social, iniciativas académicas y prácticas profesionales que acerquen a las y los estudiantes al ámbito laboral. De esta forma, el Colegio se fortalece como la mejor institución de formación de profesionales técnicos en el país, al ampliar las oportunidades de la juventud con una educación pertinente y de calidad.

am