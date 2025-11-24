Honra a caídos y reconoce a cadetes





Durante su visita al Buque Escuela Cuauhtémoc, la Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje a la tripulación y reconoció la entrega, disciplina y vocación de servicio de los jóvenes cadetes navales. Acompañada por el secretario de Marina, almirante Pedro Morales Álvarez, y por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Treviño Trejo, la mandataria resaltó el papel de las Fuerzas Armadas en la defensa del país.

Después de encabezar la ceremonia por los 200 años de la consumación de la Independencia en la mar, la mandataria federal se trasladó en la goleta Iguala para abordar el buque, donde expresó su mensaje de reconocimiento ante los elementos navales.

El Tip: El Cuauhtémoc estará abierto al público desde hoy y hasta el viernes 28 de noviembre en el muelle turístico del malecón de Veracruz, en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

En su discurso, Sheinbaum destacó el compromiso del personal naval frente a situaciones adversas y subrayó que los cadetes “ponen en alto siempre el nombre de nuestra patria, el nombre de México”.

Mástil del Buque Escuela Cuauhtémoc, que arribó a Veracruz. ı Foto: David Patricio›La Razón

De acuerdo con la Marina, se trata de la primera vez que la Comandanta Suprema visita esta embarcación. Además, la dependencia recordó que dicha nave es una réplica del primer buque de guerra de la Armada de México que enarboló la bandera nacional y formó parte de la primera escuadrilla naval que inició el hostigamiento a la isla de Ulúa con la finalidad de rendir a las tropas españolas.

La Presidenta también rindió homenaje a los marinos fallecidos en cumplimiento del deber.

Estos marinos perdieron la vida el pasado mes de mayo, cuando el Buque Escuela Cuauhtémoc sufrió un accidente durante una gira por Nueva York, al chocar contra el puente de Brooklyn.

Cadetes de la Marina saludan a las personas. ı Foto: David Patricio›La Razón

“Quiero recordar aquí, con orgullo y con honor, a la cadete de cuarto año América Yamilet Sánchez Hernández; al marinero Adair Maldonado Marcos. Su memoria y su entrega la llevamos siempre en el corazón, y la lleva el pueblo de México”, expresó Claudia Sheinbaum.

El capitán del Buque Escuela Cuauhtémoc, Víctor Hugo Molina, destacó la importancia de la presencia presidencial y el impacto en la formación de los futuros oficiales, al señalar que la visita fortalece el compromiso de la tripulación con la patria y con los valores navales.

Sheinbaum aseguró que la Marina Armada de México —al igual que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional— representa la fortaleza del pueblo mexicano, al afirmar que estas instituciones forman parte esencial de la vida nacional.

Antes de concluir, llamó a los cadetes a mantener los valores de solidaridad y generosidad que distinguen a las instituciones armadas y, finalmente, la mandataria reiteró que la patria reconoce su disciplina y dedicación.