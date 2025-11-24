Lotería Nacional realiza sorteo en territorio veracruzano para honrar 200 años de la Consolidación de la Independencia en el mar

Bajo el principio de “Menos escritorio, más territorio”, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Lotería Nacional refuerza su vínculo con el pueblo mexicano llevando la esperanza a todo el país. Por ello, desde el histórico puerto de Veracruz, el Sorteo Zodiaco Especial No. 1727 celebra el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el mar, un homenaje a la gesta heroica de mujeres y hombres que con honor han servido a la patria, y con valor siguen resguardando la soberanía marítima de México.

En el Museo Naval México, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, mencionó que desde Veracruz, tierra decisiva para la historia de México y cercana tanto al corazón de la institución como del pueblo mexicano, se celebra el Sorteo Zodiaco Especial No. 1727 para recordar que hace 200 años el país vivía su etapa final de independencia, “el puerto de Veracruz fue testigo del cierre definitivo del dominio extranjero, fue en estas aguas donde México aseguró su futuro, donde la resistencia se transformó en victoria y donde la libertad dejó de ser un ideal para convertirse en realidad”.

La directora general destacó que la Presidenta Claudia Sheinbaum conduce una política de gobierno orientada a “más territorio y menos escritorio”, razón por la que dijo, la Lotería Nacional está presente en Veracruz para cumplir con uno de sus fines esenciales: reconocer a todo México, acercándose a la gente, fortaleciendo la transparencia y llevando sus acciones a los lugares donde se construye la vida pública del país.

“Cada sorteo fuera de nuestras instalaciones es un ejercicio de cercanía, de responsabilidad y de identidad. Es la forma de decirle al pueblo que esta institución le pertenece, que camina con él y que trabaja para él”, expresó la directora.

Además, Olivia Salomón dijo que Lotería Nacional, atiende su misión histórica de honrar a quienes dan identidad y fortaleza a México, por ello, dedica este sorteo a la Armada de México, a sus 200 años de servicio, a la consolidación de la independencia en el mar, así como a las generaciones que han protegido la libertad nacional.

La titular de Lotería Nacional enfatizó que el Premio Mayor de la noche está en reconocer que la independencia sigue viva gracias a su pueblo, a mujeres y hombres que han custodiado la patria con honor, con valentía y con un compromiso inquebrantable, reiterando el agradecimiento a la Armada, porque dan fortaleza y honor diario a México.

En representación de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, el secretario de Turismo del Estado, Igor Rojí López, manifestó que la Lotería Nacional es una institución llena de historia y de confianza en nuestro país, “hoy se suma a esta conmemoración a través de la realización de un sorteo que rinde homenaje a heroínas y héroes que defendieron nuestro territorio”.

El titular de la Secretaría de Turismo estatal señaló que este sorteo no sólo celebra un momento histórico, sino que también pone de manifiesto la transparencia, la legalidad y el profesionalismo de la Lotería Nacional, garantizando siempre la confianza del pueblo de México.

En representación del secretario de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, el Comandante de la Primera Región Naval en Veracruz, el Almirante CG DEM Ramiro Lobato Camacho, explicó que es significativo que la Lotería Nacional haya decidido honrar este bicentenario con un billete conmemorativo que lleva impresa la historia de valor y libertad. Añadió que para la Secretaría de Marina el sorteo representa un reconocimiento y un puente de hermandad que permite llegar a los hogares, a la memoria y al corazón de las y los mexicanos.

“Además, la Lotería Nacional tiene un valor cultural inmenso, cada billete es un mensaje, cada cachito es una ventana a nuestra identidad, cada emisión conmemorativa es una forma de educar, sensibilizar y enorgullecer a México”, citó.

El Almirante Lobato Camacho agregó que, gracias al billete conmemorativo, miles de personas conocerán y recordarán la historia de aquel día en que México afirmó su libertad en el horizonte marino, “y eso para nosotros es un honor que se lleva en el alma”.

En el evento estuvo presente el director del Museo Naval México, el Capitán Frag. CG. DEM Luis García Cardoza; además de representantes de dependencias e instituciones y público veracruzano.

Los resultados del sorteo

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1727 contó con un total de 43 millones de pesos en premios en una serie. El Premio Mayor de 11 millones de pesos correspondió al billete de signo Géminis No. 6050, cuya serie fue dispuesta para su venta en Ciudad Obregón, Sonora; el segundo premio de un millón 500 mil pesos, correspondió al billete de signo Cáncer No. 9025, y fue dispuesta para su venta a en Colima, Colima; el tercer premio también por un monto de un millón 500 mil pesos, correspondió al billete de signo Virgo No. 1406, la cual se dispuso para su venta en Ciudad de México.

Los reintegros correspondieron al signo Géminis y número 0.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1727.pdf

Puedes ver la repetición del sorteo aquí: https://www.youtube.com/live/eU5fMC-tfsQ?si=gZTQ25TGH4Dyvy4F

