Mapa de bloqueos en México HOY 24 de noviembre en VIVO

La mañana de este lunes, diversas organizaciones de agricultores y transportistas iniciaron una mega movilización nacional que afecta carreteras federales, autopistas y accesos a la Ciudad de México.

Las protestas, impulsadas por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), generaron bloqueos simultáneos en diversas partes del país.

Los manifestantes reclaman que el gobierno reconozca la agricultura como un asunto de interés nacional, además de fijar precios de garantía. En el caso del sector transportista, exigen mayor seguridad en las carreteras, mejores condiciones laborales y medidas contra robos, agresiones y pagos injustos.

Bloqueos en la caseta de cobro "Calera", sobre la carretera federal No. 45 ı Foto: Cuartoscuro

Carreteras afectadas

Desde primeras horas se reportó presencia de grupos manifestantes en los principales accesos a la capital:

México–Querétaro : Bloqueo en la Plaza de Cobro Palmillas, ambos sentidos.

México–Toluca : Manifestantes instalados en varios puntos.

México–Pachuca : Concentraciones en zona de casetas.

México–Cuernavaca y México–Puebla : Afectaciones intermitentes.

Tampico–Mante (Tamaulipas)

Ojo de Agua (Tecámac, Edomex)

Palo Blanco, Autopista del Sol

Los Reyes–Zacatepec, tramo Los Reyes–Texcoco

Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas

Las organizaciones anunciaron que la protesta será de alcance nacional, con desplazamientos hacia distintos puntos estratégicos.

Las autoridades recomiendan salir con anticipación, usar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos de tránsito.

▶ #Vídeo | Miguel es operador de un camión de volteo y participa en el bloqueo parcial de la carretera Lechería–Texcoco, a la altura de Los Héroes Tecámac. Denuncia la inseguridad de la que, afirma, son víctimas todos los días los transportistas en todo el país

📹: Ángel Molina… pic.twitter.com/JEDuP0xNeC — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 24, 2025

Mapa de bloqueos hoy

Puedes checar todos los puntos bloqueados a través de aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze, además de revisar las páginas oficiales de autoridades donde informan el estatus en tiempo real de las carreteras del país.

