Mapa de bloqueos en México HOY 24 de noviembre en VIVO

La mañana de este lunes, diversas organizaciones de agricultores y transportistas iniciaron una mega movilización nacional que afecta carreteras federales, autopistas y accesos a la Ciudad de México.
Las protestas, impulsadas por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), generaron bloqueos simultáneos en diversas partes del país.
Los manifestantes reclaman que el gobierno reconozca la agricultura como un asunto de interés nacional, además de fijar precios de garantía. En el caso del sector transportista, exigen mayor seguridad en las carreteras, mejores condiciones laborales y medidas contra robos, agresiones y pagos injustos.
Carreteras afectadas
Desde primeras horas se reportó presencia de grupos manifestantes en los principales accesos a la capital:
- México–Querétaro: Bloqueo en la Plaza de Cobro Palmillas, ambos sentidos.
- México–Toluca: Manifestantes instalados en varios puntos.
- México–Pachuca: Concentraciones en zona de casetas.
- México–Cuernavaca y México–Puebla: Afectaciones intermitentes.
- Tampico–Mante (Tamaulipas)
- Ojo de Agua (Tecámac, Edomex)
- Palo Blanco, Autopista del Sol
- Los Reyes–Zacatepec, tramo Los Reyes–Texcoco
- Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas
Las organizaciones anunciaron que la protesta será de alcance nacional, con desplazamientos hacia distintos puntos estratégicos.
Las autoridades recomiendan salir con anticipación, usar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos de tránsito.
Mapa de bloqueos hoy
Puedes checar todos los puntos bloqueados a través de aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze, además de revisar las páginas oficiales de autoridades donde informan el estatus en tiempo real de las carreteras del país.
LMCT