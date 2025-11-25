Cae El Pelón, presunto reclutador de sicarios en crimen de Manzo

Le imputan delitos de cohecho y contra la salud

En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales fue detenido Jaciel Antonio “N”, alias El Pelón, identificado como reclutador de células delictivas y vinculado al asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

La captura ocurrió en las inmediaciones de un hotel en Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El detenido, de 36 años, es señalado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para adicciones, quienes posteriormente eran integradas a grupos criminales para funciones de sicariato y distribución de drogas.

36 años tiene el presunto reclutador de los menores

Las investigaciones establecen que Jaciel Antonio “N” reclutó a dos de los jóvenes involucrados en el homicidio del exedil, ocurrido el pasado 1 de noviembre. En el operativo participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y la Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la fiscalía y la policía estatal.

Además, se le imputan delitos de cohecho y contra la salud y fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación legal. Las instituciones de seguridad reiteraron que esta acción forma parte de los esfuerzos coordinados para combatir la impunidad en la región.

“Seguimos trabajando de manera coordinada para combatir la impunidad y detener a todos los responsables de este crimen”, compartió en redes sociales el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El Dato: Víctor “N”, de 17 años, identificado como asesino material, fue abatido poco después en un forcejeo con la escolta del alcalde, lo que ha abierto otra línea de investigación.

La captura ocurre en el marco del plan de seguridad impulsado por el Gobierno federal. La estrategia plantea que la pacificación del estado no debe sostenerse únicamente en operativos, sino en una intervención integral que combine justicia, desarrollo social y educación para la paz.

Hace apenas unos días, la Fiscalía de Michoacán informó la detención de siete escoltas del alcalde “por su probable participación en el delito de homicidio agravado por omisión en calidad de garante”. Estas acciones se dieron después de que el equipo de seguridad de Manzo fuera investigado por haber disparado en contra del autor material del crimen.

Asimismo, las autoridades presentaron avances recientes al confirmar la captura de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, señalado como aparente autor intelectual del asesinato, quien habría dado órdenes a jóvenes reclutados por el crimen organizado para cometer el ataque.

Por otro lado, el secretario de Seguridad dio a conocer que, con base en las investigaciones, se determinó que Ángel Álvarez Ayala, conocido como El R1, sería quien dio las órdenes directas a El Licenciado para ultimar a Manzo.

Fue el pasado 1 de noviembre cuando Víctor Manuel “N”, un joven de apenas 17 años, asesinó al alcalde Carlos Manzo durante un festival de Día de Muertos en Uruapan, Michoacán.

Tiempo después, Diego “N” y Ramiro “N”, quienes también participaron en el ataque, fueron hallados sin vida en el poblado de Paracho, Michoacán.

No descartan infiltración del crimen en la escolta

› Por Alan Gallegos

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que es probable que los escoltas del alcalde Carlos Manzo “pudieron haber sido penetrados por grupos de la delincuencia organizada”.

En conferencia, el mandatario dio a conocer que, por el asesinato del expresidente municipal de Uruapan, hasta el momento hay ocho personas detenidas: el autor intelectual y siete escoltas del exedil, mientras que uno de los guardaespaldas permanece prófugo de la justicia.

Los siete custodios fueron identificados como Omar “N”, de 47 años; Alejandro “N”, de 21; Mario Alberto “N”, de 45; Guillermo “N”, de 43; Demetrio “N”, de 46; Omar Osvaldo “N”, de 56, y Monserrat “N”, de 26.

Ramírez Bedolla dijo que está confiado en que los detenidos serán vinculados a proceso y posteriormente se les otorgará prisión preventiva; además, adelantó que las investigaciones van muy avanzadas. “Estoy seguro de que se va a lograr, tenemos toda la confianza”, enfatizó el mandatario a la pregunta de los reporteros.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el pasado 13 de noviembre, en Morelia. ı Foto: Cuartoscuro

“La familia de Carlos Manzo ha dado su voto de confianza en las investigaciones y creo que se está dando una respuesta muy oportuna; las investigaciones continúan y, a diferencia de otros casos que tardan meses en dar resultados, confiamos en que se tenga positiva la vinculación a proceso con la prisión preventiva de estas personas”, dijo.

También destacó la estrecha coordinación que ha tenido su gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Carlos Torres Piña, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch.

Manifestó que todas las líneas de investigación están desplegadas, desdobladas, con transparencia, con responsabilidad por parte de la FGE, que también trabaja en temas de inteligencia con la propia Secretaría de Seguridad Pública estatal.