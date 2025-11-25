Diputado del movimiento de Carlos Manzo responde a Noroña por acusaciones a Grecia: ‘No entiendes su dolor’

El diputado local de Michoacán, Carlos Alejandro Bautista, defendió a su compañera de movimiento y alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, de las declaraciones del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, quien la acusó de ser “ambiciosa” y de buscar un cargo político de relevancia tras la popularidad obtenida por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

Bautista Tafolla, quien pertenece al Movimiento del Sombrero que lideraba el alcalde asesinado de Uruapan, se refirió a las declaraciones que hizo Fernández Noroña en una transmisión vía redes sociales, en las cuales dijo que a la viuda de Manzo “se le despertó la ambición” por contender para la gubernatura de Michoacán tras el asesinato de Manzo.

A propósito, Bautista Tafolla cuestionó a Fernández Noroña por “meterse con una víctima cuando no entiende su dolor”, y acusó que estas declaraciones demuestran que es una persona a quien “solo le preocupa estar respirando política”.

El diputado michoacano aclaró que Grecia Quiroz no está en el cargo de alcaldesa de Uruapan “por elección”, sino porque “le arrebataron al amor de su vida”.

Carlos Bautista llamó a Fernández Noroña a dialogar con él directamente y “dejar en paz” a Grecia Quiroz, pues, dijo, “no está sola”.

“¿Cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor? No está ahí por elección… está ahí porque le arrebataron al amor de su vida. Y que no se te olvide: que no esté Carlos Manzo no significa que Grecia Quiroz esté sola”, escribió Bautista Tafolla.

“A ti, que solo te preocupa seguir respirando política: métete conmigo. Pero a Grecia, déjala en paz. Y si quieres hablar, aquí te espero en Uruapan… o dime a dónde voy. AQUÍ NO SOMOS DERECHA, AQUÍ SOMOS PUEBLO CABRÓN”, abundó.

Las declaraciones del diputado del Movimiento del Sombrero ocurren después de que Gerardo Fernández Noroña acusara a Grecia Quiroz de “ambiciosa” e “irresponsable”, después de que ella pidiera una investigación contra políticos morenistas de Michoacán para deslindar posibles responsabilidades en el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.

A propósito, Fernández Noroña dijo que las acusaciones de Quiroz son “políticas” y que a la viuda de Manzo “la ambición se le despertó” para contender por la gubernatura de Michoacán.

Incluso, Noroña aseguró que a Quiroz “la derecha la va a apoyar”, pero dijo que no tiene ninguna posiblidad de ganar en los comicios estatales.

Particularmente, Quiroz pidió que la investigación se extienda a personajes de Morena como el senador Raúl Morón, el diputado Leonel Godoy y el exgobernador de Michoacán, “Nacho” Campos.

