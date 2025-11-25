Gobierno federal impulsa 16 días de acciones contra la violencia hacia las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno federal presentó las acciones que se llevarán a cabo como parte de los 16 días de activismo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Ingrid Gómez Saracíbar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, detalló los ejes de activismo que se impulsarán en los próximos días.

Entre ellos se encuentran: difusión, sensibilización y concientización; activación comunitaria; fortalecimiento institucional de servidores públicos; reforzamiento de capacidades internas mediante mecanismos de cero tolerancia, conversatorios, foros y compromisos públicos; así como espacios de reflexión, análisis y discusión, además de procesos formativos.

En este mismo sentido, gobernadores de todo el país se enlazaron en vivo a la conferencia matutina para presentar las acciones que cada uno lleva a cabo en sus entidades, con el objetivo de garantizar la seguridad de las mujeres y avanzar en la eliminación de las violencias que enfrentan.

Las mujeres tenemos derecho a vivir libres, plenas, seguras y felices. 💜



Si tú o alguien que conoces sufre violencia, no la normalices: actúa y denuncia.

Llama a la #LíneaDeLasMujeres 079, opción 1, o acércate a tu #CentroLIBRE más cercano.#NoEsNormalEsViolencia pic.twitter.com/h0Sd5g5gHq — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) November 25, 2025

Por su parte, Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, hizo un llamado a los hombres mexicanos a dejar de lado las conductas machistas y priorizar el respeto, así como a construir relaciones de paz, reconocer las desigualdades entre hombres y mujeres y asumir una paternidad presente y corresponsable. De igual forma, exhortó a que todas las mujeres que viven violencia denuncien a través del número 079.

En tanto, la diputada Anís Burgos, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, recordó que en días recientes se firmó el Acuerdo de Xicoténcatl para homologar las leyes del país en materia de protección de mujeres, niñas y adolescentes, con el fin de avanzar hacia la igualdad sustantiva.

En ese mismo sentido, la senadora Maru Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, presentó algunos de los pendientes legislativos para fortalecer la protección de las mujeres.

Entre estos se encuentran: la revisión de las constituciones locales para incorporar la perspectiva de género, la igualdad salarial y el derecho a una vida libre de violencia; la investigación como feminicidio en toda muerte violenta de una mujer; la reforma para evitar que la patria potestad permanezca en familias de feminicidas; la legislación contra la violencia digital; el Registro Nacional de Deudores Alimentarios y la Ley de Violencia Vicaria, entre otros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT