Morena llama a convertir el 25N en punto de inflexión nacional contra la violencia de género

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la diputada federal, Claudia Rivera Vivanco, hizo un llamado urgente a que el 25N “deje de ser una fecha conmemorativa para convertirse en un punto de inflexión nacional que obligue a actuar con determinación desde todas las instituciones y sectores sociales”.

La legisladora recordó que, según Naciones Unidas, casi una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual y que cada diez minutos una mujer o niña es asesinada por su pareja u otro familiar.

Para Rivera Vivanco, estas cifras no deben quedarse en discursos: “No son números que solo conmueven; son datos que interpelan. Nos obligan a transformar políticas, actitudes y decisiones desde el gobierno, desde las leyes y desde la vida cotidiana”.

Rivera Vivanco cuestionó que, pese a tratarse de una pandemia global, la violencia contra las mujeres no ha provocado la misma reacción social que otras emergencias. “En 2020, la sociedad entendió que la vida estaba en riesgo e hicimos cambios estructurales. ¿Por qué no hemos hecho lo mismo ante una crisis que arrebata vidas todos los días y que vulnera a la mitad de la población?”, cuestionó.

Diputada federal Claudia Rivera Vivanco ı Foto: X @RiveraVivanco_

En este contexto, destacó que el Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum ha elevado la agenda de las mujeres a una prioridad nacional. Destacó que la mandataria instruyó a todas las dependencias a transversalizar la prevención, erradicación y sanción de la violencia, además de impulsar condiciones reales de autonomía y empoderamiento económico para las mexicanas.

Desde la esfera legislativa, la diputada enfatizó que el Congreso trabaja en la consolidación del andamiaje jurídico que acompañe estas políticas nacionales. “Nosotras y nosotros estamos obligados a dotar al país de leyes y herramientas técnicas que garanticen que estas acciones sean permanentes y no voluntaristas. La presidenta ha marcado un rumbo claro; corresponde al Legislativo consolidarlo”, afirmó.

Rivera Vivanco destacó que uno de los debates más relevantes que avanza actualmente en el Congreso, es el reconocimiento de las sociedades de cuidado, una política clave para redistribuir las tareas domésticas y de atención que recaen mayoritariamente sobre las mujeres.

Finalmente, la diputada afirmó que México vive un momento definitorio. “Estamos pasando de la reflexión a la acción, de la denuncia a la transformación estructural. Falta mucho, sí, pero tenemos un rumbo claro y un compromiso decidido desde el gobierno federal, el Congreso, los estados y la sociedad. Hoy tenemos la oportunidad histórica de convertir la exigencia en política pública y la memoria en justicia. Esa es nuestra tarea y nuestro llamado”.

Las mujeres tenemos derecho a vivir libres, plenas, seguras y felices. 💜



Si tú o alguien que conoces sufre violencia, no la normalices: actúa y denuncia.

Llama a la #LíneaDeLasMujeres 079, opción 1, o acércate a tu #CentroLIBRE más cercano.#NoEsNormalEsViolencia pic.twitter.com/h0Sd5g5gHq — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) November 25, 2025

LMCT