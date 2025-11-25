¿Qué carreteras están bloqueadas en Guanajuato hoy 25 de noviembre?

Transportistas y productores realizaron un paro nacional y un mega bloqueo de carreteras y autopistas este lunes 24 de noviembre, por lo que se registraron afectaciones viales en varios estados del país.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) hicieron una alianza para realizar el mega bloqueo este lunes, con la finalidad de manifestar aspectos que les afectan a ambos gremios.

Aunque algunos bloqueos viales fueron retiraron por la noche de este lunes, en algunos puntos del país estos cierres de circulación persisten y continúan activos este martes 25 de noviembre.

Productores del campo tomaron las casetas de El Pisal y Costa Rica, en Sinaloa, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Carreteras están bloqueadas en Guanajuato hoy 25 de noviembre

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Guanajuato (SICT) informó que este martes hay un cierre total en la carretera federal 90 Pénjamo-Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés.

De acuerdo con un reporte de la SICT, los bloqueos de carreteras y autopistas fueron levantados en su mayoría, sin embargo, estos persisten principalmente en Chihuahua, Jalisco y Michoacán.

Alerta Vial 📍 Pénjamo



Cierre total carretera federal 90 Pénjamo - Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés.



⚠️ Toma precauciones y mantente informado en nuestras redes sociales. — Centro SICT Guanajuato (@SICT_Guanajuato) November 25, 2025

Conforme lo establecido en dicho reporte, también hay un bloqueo en la carretera Querétaro-León, por lo que se pide a los automovilistas tomar precauciones en la zona para evitar afectaciones.

Además, también continúan los cierres viales el Tlaxcala, Tamaulipas, Sinaloa, Puebla, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, y Baja California, por lo que se recomienda mantenerse actualizados ante posibles bloqueos nuevos o al restablecimiento de circulación.

¿Por qué hay bloqueos en Guanajuato?

La alianza entre transportistas y agricultores se dio debido a que ambos gremios apuntan que son víctimas de inseguridad en carreteras, extorsiones y se ven afectados con el incremento del costo del diésel y el pago muy bajo que reciben por los productos que producen.

Comunicado ANTAC y FNRCM ı Foto: FB: ANTAC

Por su parte, este lunes los transportistas apuntaron que este paro nacional y mega bloqueo no se realizó con ningún tipo de motivación política, pues solo buscaban visibilizar las afectaciones que tienen cotidianamente durante sus jornadas laborales.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo informó este martes que no habrá carpetas de investigación para las personas que participaron el lunes en el mega bloqueo de carreteras y autopistas.

De acuerdo con Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al día se cometen 19 robos en las carreteras mexicanas, y los tres tipos de productos que más se roban son alimentos y bebidas.

