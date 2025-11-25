Salario Mínimo 2026: ¿Cuál es la proyección que se espera para el próximo año?

El salario mínimo establece el ingreso mínimo que se debe otorgar a cada empleado, y a pesar de que este monto se establece de manera general, también es diferente para la Zona Libre de la Frontera Norte y el resto del país.

El aumento del salario mínimo es establecido conforme al salario mínimo anterior, y a este se le suma un Monto Independiente de Recuperación (MIR), mismo que fue aplicado por primera vez en 2017.

El MIR es un mecanismo que tiene la finalidad de recuperar el poder adquisitivo mediante los salarios mínimos, y no debe utilizada como un referente para los salarios contractuales, federales, estatales ni municipales.

TE RECOMENDAMOS: Reunión no frena cierres Gobierno federal acusa ampliación de bloqueos pese a instalación de mesa de diálogo

El salario mínimo establecido en 2025 es de 8 mil 480.17 pesos mensuales en el país, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte es de 12 mil 771.35 pesos mensuales.

El monto establecido para el salario mínimo cambia de manera anual en el país, por lo que para este 2026 se espera que este aumento esté basado en las propuestas que, hasta el momento, no han sido confirmadas como un aumento oficial.

Aumento de salario mínimo ı Foto: Especial

Proyección del salario mínimo que se espera para el 2026

Se espera que durante los próximos días se entre en la negociación del salario mínimo en el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Algunos especialistas han señalado que el aumento del salario mínimo para el 2026 puede ser de entre un 11 y 12 por ciento, lo que significa que el salario mínimo pasaría de 278.80 pesos diarios a 310 o hasta 312.50 pesos diarios.

Asimismo, esta posibilidad se apunta debido a que la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, habría informado durante un evento que el incremento anual del salario mínimo sería al menos del 12 por ciento durante la actual administración.

Aumento de salario mínimo ı Foto: Especial

Hasta el momento, el secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), José Luis Carazo, es el único que ha establecido una cifra más elevada, pues informó que solicitarán a la Conasami un incremento de 30.6 por ciento.

Si el aumento del salario mínimo es establecido en un 12 por ciento como en el 2025, esto significaría que se continúa proyectando un crecimiento sostenido, por lo que las personas podrán contar con un mayor monto para acceder a la canasta básica.

El incremento anual del salario mínimo es establecido debido a que existen distintas variables en la economía nacional y global como la inflación, por lo que este monto es definido durante el último trimestre de cada año.