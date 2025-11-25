Sheinbaum y Xiomara Castro revisan cooperación bilateral de cara a elecciones en Honduras

Presidenta Claudia Sheinbaum sostiene reunión con su homóloga hondureña, Xiomara Castro, en Palacio Nacional, este 25 de noviembre.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, recibió este martes a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento en Palacio Nacional, donde sostuvieron una reunión para revisar la cooperación bilateral en materia energética, social y cultural.

Castro arribó a la Ciudad de México el pasado 23 de noviembre para sostener un último encuentro oficial con Sheinbaum, en la recta final de su mandato, que concluye el 27 de enero de 2026, y a pocos días de las elecciones presidenciales en Honduras.

En la reunión de este 25 de noviembre, ambas mandatarias, acompañadas de sus respectivas comitivas, abordaron temas como la migración, el desarrollo social y la cooperación energética.

Hoy recibimos en Palacio Nacional a la presidenta de Honduras, @XiomaraCastroZ, quien está por concluir su mandato; reconocemos el trabajo y compromiso con su pueblo. Gracias por la amistad y la buena relación bilateral. pic.twitter.com/uXlLKgsWeL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 26, 2025

Destacaron que desde julio de 2019, cuando Honduras adoptó los programas sociales Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, más de 20 mil personas resultaron beneficiadas en una primera fase. Por ello, anunciaron el inicio de una segunda etapa “que brindará más oportunidades de formación laboral para los jóvenes y favorece el desarrollo sostenible para comunidades agrícolas”.

Sheinbaum y Castro coincidieron en reforzar la cooperación bilateral para atender las causas estructurales de la migración en la región. Para ello, acordaron dar seguimiento a las conclusiones del Encuentro de Palenque y la Reunión sobre Movilidad Humana en la Ruta Norte del Continente, ambas iniciativas convocadas por México para atender el fenómeno migratorio.

“Con ello se reafirma la importancia que México y Honduras asignan a la protección de sus nacionales en otros países, por lo que expresaron su deseo de fortalecer aún más el trabajo conjunto", apuntó el Gobierno Federal.

En materia energética, las jefas de Estado destacaron los acuerdos entre ambos gobiernos y el intercambio de experiencias, el desarrollo de capacidades técnicas y la transferencia tecnológica entre instituciones hondureñas y mexicanas, entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el ámbito cultural, revisaron los avances de una investigación para confirma la autenticidad de una fotografía del general José Francisco Morazán Quezada, considerado una de las figuras más importantes de la historia de Centroamérica.

Según el Gobierno de México, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de México (ENCRyM) analiza el retrato, toda vez de hay indicios de que podría ser original.

