Asaltos carreteros bajan 54%; en Segob ríspida negociación

El Gabinete de Seguridad destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad, impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación desde 2018, y que hoy encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, redujo 54 por ciento el promedio diario de robo a transportista con violencia.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 había un promedio diario de 30.3 robos a transportistas y para 2025, con corte al mes de octubre, este indicador se redujo más de la mitad, con una media de 14 casos al día.

El Tip: Datos de organizaciones transportistas denuncian la desaparición de al menos 100 choferes en autopistas federales.

La cifra, señalaron las autoridades, refleja también los resultados arrojados por las acciones emprendidas durante el primer año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ya que este delito pasó de un promedio diario de 18.3 a 14.

Entre los dispositivos que se aplicaron desde el Gabinete de Seguridad para combatir el robo destaca la estrategia Balam en carreteras nacionales y la operación Cero Robos en las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y Mazatlán-Culiacán, a cargo de la Guardia Nacional.

Además de exponer la evidencia de la disminución del promedio diario de robos a transportistas, las autoridades han señalado que desde hace meses existen mesas de trabajo permanentes con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), “para garantizar la seguridad e integridad de los operadores en carreteras, así como protección de sus rutas y mercancías”.

Como resultado de las pláticas continuas, la Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que sólo una agrupación transportista participa en los referidos acuerdos, mientras que el resto de las organizaciones con las que se mantienen pláticas se deslindaron de las movilizaciones registradas.

La plataforma Overhaul, que asesora la logística de transporte de carga a nivel internacional, indicó que el cuarto cuadrante del territorio mexicano, que incluye las regiones centro y sureste del país, concentró el 79.3 por ciento de los robos de carga registrados durante el tercer trimestre 2025.

En este periodo, 87 por ciento de los robos de carga registrados a nivel nacional se concentraron en 10 entidades; Puebla y el Estado de México, si bien han experimentado disminuciones, reportaron la mayor incidencia de estos delitos, 23 y 18 por ciento, respectivamente.

Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala y Nuevo León mostraron incrementos con relación al tercer trimestre de 2024. Michoacán aumentó cuatro puntos porcentuales, Veracruz tres y Guanajuato, San Luis Potosí, Tlaxcala y Nuevo León, un punto porcentual cada uno. Los tres tipos de producto más robados en el tercer trimestre 2025 fueron alimentos y bebidas (25 por ciento); le siguen las autopartes (12 por ciento) y los artículos misceláneos (10 por ciento), según cálculos de Overhaul.

De acuerdo con esta plataforma, el principal modo de operación utilizado por los delincuentes en México es la intercepción de las unidades de carga al estar en movimiento; esto sucedió en el 65.4 por ciento de los casos, donde comandos rodean a las unidades, las persiguen y las obligan a detenerse.

Por bloqueos, ríspida negociación en Segob

› Por Ángel Molina

Después de cuatro horas de diálogo entre transportistas y campesinos en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), se dio a conocer que ambas partes no alcanzaron un acuerdo. Sin embargo, la dependencia federal llamó a que se priorice el diálogo y se liberen las vialidades para encontrar una solución.

A través de redes sociales, la Segob señaló que “representantes de varias secretarías y de la Conagua se encontraron con los dirigentes de los manifestantes, quienes se negaron a aceptar la realización de mesas de trabajo y rechazaron levantar los bloqueos en las carreteras”.

EL DATO: LA PRESIDENTA sugirió que tras la protesta podrían existir motivaciones políticas y aseguró que no responderán con confrontación, porque hay evidentes provocaciones.

Tras una ríspida reunión, que comenzó a las 14:00 horas pese a estar programada para las 11:00 de la mañana, los gremios afectados abandonaron las instalaciones de Bucareli para anunciar que los bloqueos continuarán en el país.

Eraclio El Yako Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), declaró a medios que el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, le solicitó que los bloqueos fueran retirados y acusó que ninguno de los representantes del Gobierno federal se comprometió a cumplir alguno de los puntos del pliego petitorio que presentaron en la reunión.

Por su parte, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, publicó un comunicado en el que señaló que, pese a la mesa de diálogo, los bloqueos no serán retirados e incluso se ampliarán, lo que, dijo, generó afectaciones al bloquear el paso de ambulancias, bomberos, servicios de emergencia y artículos perecederos.

La dependencia detalló que en la reunión estuvieron presentes los representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué; el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno; el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota; el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Aarón Mastache; y el subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez.

A pesar de que no se alcanzó un acuerdo, el Gobierno reiteró su disposición “al diálogo y la concertación con todos los sectores sociales, privilegiando siempre el bienestar de la ciudadanía”.

No obstante, según el líder de los campesinos, no se levantarán los bloqueos hasta que el Gobierno federal se comprometa a presentar compromisos verificables sobre sus demandas.

En tanto, mientras el diálogo de este martes se desmorona, líderes campesinos y transportistas anunciaron que los bloqueos que se pusieron en marcha el lunes continuarán en los 36 puntos del país.

La tensión entre ambas partes se incrementa después de que la Presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró que: “No tendrían por qué haberse manifestado, porque hay una mesa permanente de trabajo en todos los temas, el diálogo está abierto. Si no hubiera diálogo, entonces se entiende que hagan una manifestación”.

4 Horas duró la reunión sin llegar a acuerdos

Ante la negativa, el Gobierno de México ratificó su disposición a buscar soluciones al conflicto. En este sentido, la Sader desplegará equipos en los diversos estados del país para atender las problemáticas específicas de cada región, mientras que la Conagua reiteró la invitación a discutir las demandas en el marco de la Ley General de Aguas que se analiza en la Cámara de Diputados, pues es otra de las demandas expuestas por los campesinos.