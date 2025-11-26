Morena acusa al PRI y a ‘Alito’ de contratar grupos violentos para marcha de la Generación Z

Morena acusa al PRI de contratar grupos de choque para marcha de la Generación Z

Diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México acusaron al PRI y al líder del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno, de contratar a grupos de choque para generar violencia durante la marcha de la “Generación Z”, ocurrida el pasado 15 de noviembre del 2025.

En conferencia de prensa, el Grupo Parlamentario del partido guinda señaló que el tricolor “echó mano” de grupos porriles que les apoyan, después de una reunión entre los siguientes personajes políticos:

Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, diputado federal del PRI

Israel Betanzos, diputado federal del PRI

Ángel Gutiérrez, conocido como “El Faria”, presidente del PRI en la Gustavo A. Madero

El Grupo Parlamentario de Morena en la CDMX señaló que el tricolor “echó mano” de grupos porriles. ı Foto: Especial.

De acuerdo con la información que se reveló, el PRI pagó 10 mil pesos por generar violencia en la marcha del pasado sábado 15 de noviembre del año en curso en el Zócalo.

“Les ofrecieron un pago de 10 mil pesos por participar en estas acciones violentas. ‘Alito’ pidió reunir a 400 personas, aunque no lograron llegar ni a 100”, indicó el diputado Paulo Emilio García.

Entre los grupos porriles contratados presuntamente por el PRI estuvieron:

Grupo Porril Bachilleres #11

Grupo Porril CETIS #30

Grupo Porril Bachilleres #19

Grupo Porril Vocacional 6 y 5

Grupo Porril ESIME Zacatenco

Grupo Porril de la Facultad de Derecho y Prepa 8

Los legisladores del partido guinda afirmaron que también se contó con la participación del grupo violento conocido como “Los 300″, un grupo de choque que opera en la zona oriente del Estado de México.

Además, el diputado Paulo Emilio García aseguró que parte de las personas que participaron en la marcha de la Generación Z tienen entre 30 y 50 años de edad.

Piden investigación sobre grupos de choque

En tanto, la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, pidió que se investigue a los grupos de choque en la capital del país.

“Presentaremos al pleno del Congreso que se haga una investigación a fondo, en las Fiscalías en donde sea necesario”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR