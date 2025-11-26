Senado aprueba a 21 magistrados para TFJA pese a denuncias de vínculos con Morena

El pleno del Senado de la República aprobó vía fast-track, con 66 votos a favor, 32 en contra y cero abstenciones la ratificación de 21 magistrados para las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en medio de acusaciones de la oposición sobre presuntos vínculos políticos de los designados con Morena.

Tras dispensar el requisito de 24 horas de publicación previa del dictamen para poder discutirlo y votarlo en la misma sesión, una práctica que la oposición criticó como muestra de “urgencia por ratificar nombramientos de perfiles con correa corta al servicio del morenato”, Morena, el Verde y PT avalaron los nombramientos con su voto mayoritario, mientras que PRI, PAN y MC.

La morenista María Guadalupe Chavira de la Rosa anunció desde tribuna que votaría en contra del nombramiento de Miguel Pompa, quien es cercano el senador Adán Augusto López, argumentando razones relacionadas con la historia política de Sonora, aunque no especificó los motivos. El legislador Heriberto Aguilar también manifestó su voto en contra de Pompa, aunque a favor del resto de designados.

La sesión estuvo marcada por fuertes cuestionamientos de los partidos de oposición, que denunciaron que 19 de los 21 propuestos trabajan actualmente para el gobierno federal y que algunos tienen vínculos directos con funcionarios de Morena, incluido un caso que la oposición calificó como “nepotismo” por la presunta cercanía de uno de los candidatos con la presidenta nacional del partido.

El senador Gustavo Sánchez, del PAN, advirtió que con esta decisión “van a matar la justicia fiscal en México” y criticó que de los 21 propuestos, “ninguno ha tocado con su pie un solo día el trabajo interno procesal del Tribunal Fiscal”.

Destacó el caso de Miguel Pompa Corella, responsable del comité de evaluación del Poder Legislativo, y de Yamil Villalba Villarreal, a quien señaló como copropietario de un edificio junto con las hermanas Alcalde Luján.

La senadora Cristina Ruiz, del PRI, fue más contundente al señalar: “Esto no es independencia, es subordinación. No es técnica, es militancia”. Advirtió que un tribunal capturado “no revisará abusos, no frenará irregularidades, no sancionará corrupción”.

En contraste, el oficialismo defendió los nombramientos. El senador Miguel Ángel Yunes Márquez destacó que en 2024 las salas regionales del tribunal concluyeron más de 133 mil juicios, “lo cual refleja legitimidad, eficacia y calidad jurisdiccional”.

La senadora Nora Rubalcaba Gámez, de Morena, afirmó que los designados “cuentan con experiencia en derecho administrativo, fiscalización y responsabilidades” y que la ratificación “refuerza la continuidad institucional”.

La oposición intentó separar la votación para el caso de Pompa, pero la solicitud fue rechazada en votación económica, procediendo a la ratificación conjunta de los 21 magistrados.

Los designados provienen de diversas instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Fiscal y la Secretaría de la Función Pública.

Los magistrados nombrados, quienes en la misma sesión rindieron protesta, ejercerán el cargo por 10 años a partir del 1 de enero de 2026.

🔴 Sesión de la Cámara de Senadores, del 26 de noviembre de 2025. https://t.co/XTdmv8Kh6S — Senado de México (@senadomexicano) November 26, 2025

