Senado avala vía fast-track 314 ascensos de Marina, Ejército y Guardia Nacional

El Pleno del Senado de la República aprobó vía fast-track 314 ascensos de integrantes de la Marina, el Ejército, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

La mayoría morenista aprobó en votación económica dispensar el trámite legislativo del plazo mínimo de 24 horas que exige el artículo 195 del Reglamento del Senado, y llevar al Pleno los dos dictámenes. Posteriormente, con 97 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, los avaló.

En el caso de la Secretaría de Marina Armada de México, fueron 113 ascensos de diversos grados navales de la Armada de México, de los que tres corresponden al grado de almirante, ocho de vicealmirante, 31 de contralmirante y 71 al de capitán de navío, y en donde ocho corresponden a mujeres.

Mientras que, del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, fueron 201 ascensos, de los que 12 corresponden a mujeres.

Al tomar la palabra, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, lamentó que apenas el martes la Secretaría de Gobernación remitió la documentación para la ratificación de los ascensos del personal militar, por lo que cuestionó que se hayan aprobado sin la revisión exhaustiva de los perfiles.

“Precisamente por votar así el año pasado, se nos coló uno de los que hoy está en prisión por huachicol fiscal. No somos una oficialía de partes del Poder Ejecutivo, somos un Poder Ciudadano”, advirtió.

El emecista cuestionó que en menos de 24 horas la mayoría morenista haya podido realizar una revisión a fondo de cada uno de los perfiles que integran los ascensos.

“En menos de 24 horas la mayoría oficialista está lista para avalar los ascensos sin estudio, sin análisis, sin la mínima revisión de los perfiles. ¿En verdad alguien cree que en menos de 24 horas las comisiones revisaron a fondo 314 expedientes?, ¿En verdad realizaron un análisis exhaustivo de los méritos, la trayectoria, la capacidad de las y los candidatos?”, preguntó.

En su oportunidad, Karla Toledo, integrante de la bancada del PRI, aplaudió la labor de las fuerzas armadas, y señaló que en ellas ha caído la labor de la lucha contra el crimen organizado.

“Han sido las Fuerzas Armadas las que han tenido que sostener el rostro del Estado frente al fracaso de una estrategia que no ha traído paz ni resultados, y han expuesto a una noble institución a los errores políticos de un gobierno que evade su responsabilidad civil”.

