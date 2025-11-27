¿De cuánto va a ser el aumento de la Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026 en 2026?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un apoyo económico que se otorga bimestralmente a hombres y mujeres que tienen 65 años de edad o más.

Este apoyo económico se brinda con la finalidad de dar un respaldo a las y los adultos mayores para que estos puedan mejorar sus condiciones de vida y tener independencia económica.

Este apoyo económico consta de 6 mil 200 pesos bimestrales que se depositan a las tarjetas del Banco del Bienestar de las y los beneficiarios, quien pueden disponer de este apoyo económico conforme las fechas establecidas en un calendario de pagos.

Pensión Mujeres Bienestar- ¿Cuándo entregan las tarjetas? ı Foto: Especial

Aumento de la Pensión Bienestar Adultos Mayores en 2026

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho constitucional, y se entrega a todas las personas adultas mayores en el aís sin importar su condición social o económica.

“De esta manera, ayudamos en la mejora de la situación que viven las y los adultos mayores, en aras de reconocer su esfuerzo y empeño en la construcción de nuestro país con la finalidad de garantizar una vejez digna y plena.” puntualiza Programas para el Bienestar.

Hasta el momento, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, no ha dado a conocer información sobre el aumento en el monto que se otorga a las y los beneficiarios de la Pensión Bienestar Adultos Mayores.

Sin embargo, se estima que sí existirá un aumento debido a los ajustes que se encuentran establecidos en el presupuesto destinado a la Pensió Bienestar en el Paquete Económico 2026.

Tiendas en las que puedes pagar con la Pensión Bienestar ı Foto: Especial

¿Cómo hacer el registro para la Pensión de Adultos Mayores?

El registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se realiza cuando se da a conocer un nuevo calendario, pues es importante realizarlo en la fecha que se establece.

Para realizar este registro las y los interesados deben tener 65 años cumplidos, ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización, residir en México y contar con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente, puede ser una credencial para votar o del Inapam, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses, puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto, debe ser celular y de casa

Una vez registrados en el programa, quienes redulten beneficiarios recibirán una tarjeta del Banco del Bienestar, ya que es mediante esta que reciben el depósito bimestral correspondiente al apoyo económico.

Banco del Bienestar ı Foto: larazondemexico