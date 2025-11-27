¿Habrá aumento en la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad en 2026?

La Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad es un programa del Gobierno que brinda apoyo económico a las personas que lo necesiten, con la finalidad de respaldar su autonomía económica.

Este Programa para el Bienestar brinda el apoyo económico para las Personas con discapacidad desde el 2020, y es un derecho constitucional, por lo que los gobiernos de cada entidad deben brindarlo a quienes tengan una discapacidad permanente.

En 2025 el monto que se deposita de manera bimestral a las y los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad es de 3 mil 200 pesos, y de acuerdo con Programas para El Bienestar, este último bimestre del año se invertirán más de 5 mil millones de pesos en la Pensión para Personas con Discapacidad.

Aumento en la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad en 2026

Este apoyo económico se brinda a las personas de 0 a 64 años de edad en 24 entidades del país, mientras que en las otras 8 entidades este apoyo se brinda a las personas de 0 a 29 años de edad.

Ante el anuncio reciente de un posible aumento en el monto de la Pensión Bienestar Para Adultos Mayores, las personas se han preguntado si este aumento también aplicará para los otros apoyos económicos.

Sin embargo, hasta el momento la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, no ha dado a conocer ninguna información relacionada con un posible aumento en los apoyos económicos Para el Bienestar.

¿Cómo inscribirse al Programa de Bienestar Personas con Discapacidad 2026?

De acuerdo con Programas para el Bienestar, “Del total de la población con discapacidad, 46.6 % correspondió a hombres y 53.4 %, a mujeres. Por grupos de edad, la población adulta mayor concentró 49.4 % de la población con discapacidad. Siguió la población adulta, con 34.2 %.”

Hasta el momento no se ha dado a conocer una fecha para realizar el registro al programa Personas con Discapacidad en 2026, sin embargo, en 2025 el registro estuvo disponible en febrero, por lo que posiblemente el próximo sea en esas fechas.

Para poder realizar el registro al programa Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad en la Ciudad de México se requiere acudir a alguno de los 47 módulos en los días establecidos.

Al acudir en la fecha correspondiente, se deben llevar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible. El límite de edad para ingresar al programa, es hasta un día antes de cumplir 65 años.

Identificación oficial vigente

CURP.

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

Teléfono de contacto para dar seguimiento al trámite.

Constancia de discapacidad permanente, emitida por alguna institución pública del sector salud.

Si la persona interesada necesita de la compañía de un auxiliar este también puede acudir al registro, y en caso de que no pueda asistir, debe solicitar el registro mediante una visita domiciliaria en el módulo, para lo que de igual manera deberá presentar los mismos documentos.