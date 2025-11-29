Godoy afirma que asume en FGR “con ética y firmeza”

La encargada de despacho de la FGR, en imagen compartida ayer en redes sociales.

Ernestina Godoy Ramos confirmó su renuncia como consejera jurídica del Ejecutivo federal y subrayó que asume la responsabilidad de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR) con “profundo sentido de justicia”, así como “con ética y firmeza”.

Su pronunciamiento se da un día después de que el Senado de la República aceptó y aprobó la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR y mientras se abre el proceso legislativo para elegir a la próxima o próximo fiscal general, cargo para el cual ella también puede competir.

El Dato: El abogado Raúl Armando Jiménez Vázquez quedó como encargado de despacho de la Consejería Jurídica del Ejecutivo. La próxima semana se anunciará al nuevo titular.

En su mensaje, difundido en redes sociales, Godoy recordó que desde el 1 de octubre de 2024 se desempeñó como consejera jurídica, un encargo que calificó como un honor.

“El día de ayer (jueves) presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor”, escribió al agradecer la confianza de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Afirmó que servir en esa posición representó “uno de los mayores retos y privilegios” de su trayectoria y sostuvo que transformar al país implica un compromiso que va más allá de lo institucional.

El Tip: El jueves la mayoría de la 4T en el Senado aprobó la salida de Alejandro Gertz de la titularidad de la FGR pese a las acusaciones de que no se trató de una “causa grave”.

“Me queda claro que transformar la vida pública del país no es sólo una tarea institucional, es un compromiso ético que se sostiene con convicción, trabajo y lealtad al pueblo”, expresó.

Godoy Ramos informó que, tras su renuncia y conforme al artículo 21 de la Ley de la FGR, fue nombrada titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial, lo que la coloca automáticamente como encargada del despacho de la Fiscalía General.

“Por ello informo: tendré la responsabilidad constitucional de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República”, señaló.

Finalmente, afirmó que encara esta nueva etapa con la misma orientación que ha marcado su carrera: “Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”.

Mientras tanto, el Senado se prepara para el proceso que derivará en la terna de candidaturas para elegir a quien ocupará la titularidad de la FGR por los próximos nueve años. Godoy, al frente del despacho, se perfila como una de las figuras favoritas en esta nueva fase institucional.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta que establece la convocatoria y el procedimiento para nombrar a la próxima persona titular de la FGR, detallando cómo se evaluarán las candidaturas y las etapas del proceso de selección que culminará con una votación calificada en el pleno.

En él se informa que el registro de aspirantes se realizará exclusivamente por vía electrónica del 28 al 30 de noviembre a través del portal del Senado.

Los interesados deberán cumplir requisitos constitucionales, como ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, tener al menos 35 años, contar con título de licenciatura en Derecho, con 10 años de antigüedad mínima, gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito doloso.

La convocatoria exige que los candidatos presenten un ensayo de máximo 10 cuartillas con un diagnóstico sobre los fenómenos delictivos del país, elementos de un plan de persecución penal y propuestas sobre el uso del marco normativo de la FGR para combatir el delito, además de documentación oficial y un currículum detallado de su trayectoria profesional.

El 2 de diciembre, la Jucopo verificará los expedientes y seleccionará al menos 10 perfiles que someterá a votación del pleno ese mismo día. La lista requiere el voto aprobatorio de dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión; de no alcanzarse, se realizará una segunda votación inmediata o se presentará una nueva propuesta.

Una vez aprobada la lista, será enviada a la Presidenta Claudia Sheinbaum para que integre una terna que regresará al Senado de la República.

Los tres finalistas comparecerán por separado, en orden alfabético, con hasta 20 minutos para exponer su proyecto de trabajo sin posibilidad de preguntas

ni intervenciones.

La designación final se realizará mediante votación por cédula que requiere mayoría calificada de dos terceras partes. La persona electa rendirá protesta de ley ante el pleno en la misma sesión.

...Y realiza sus primeros cambios en AIC y FEMDO

› Por Tania Gómez

Ernestina Godoy comenzó a reconfigurar la estructura de la Fiscalía General de la República (FGR). Este viernes formalizó el nombramiento de Héctor Elizalde Mora como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en lo que representa su primer movimiento de fondo desde que asumió el despacho tras la salida de Alejandro Gertz Manero.

También colocó a César Oliveros Aparicio al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y designó a Laura Ángeles Gómez como nueva titular de la Oficialía Mayor.

Elizalde Mora llega a la AIC, que es uno de los órganos fundamentales de la FGR, al contar con más de 20 años de experiencia en corporaciones policiales y

de investigación.

Destacó como encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tras el atentado contra Omar García Harfuch en junio de 2020.

También dirigió la Policía de Investigación capitalina y ocupó la subsecretaría en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, lo que le otorga conocimiento directo del trabajo de inteligencia y campo que ahora encabezará a nivel nacional.

Su incorporación desplaza a Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez y recae sobre una de las áreas más estratégicas de la Fiscalía: la AIC funciona como brazo técnico-científico y de inteligencia en las investigaciones más complejas del país, aquellas que involucran delincuencia organizada, corrupción de alto nivel y delitos de impacto nacional.

Ángeles Gómez ha trabajado junto a Godoy durante 25 años. Su experiencia incluye haber sido coordinadora general de Administración de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Por su parte, Oliveros Aparicio llega a la FEMDO con un perfil robusto en delitos de alto impacto. Su trayectoria abarca desde fiscal en Tabasco hasta coordinador de investigaciones en la CDMX, donde trabajó bajo la dirección de Godoy.

Posteriormente ocupó cargos en la Secretaría de Seguridad federal, donde se especializó en robo de hidrocarburos y se vinculó forjó con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Los tres relevos configuran el primer bloque de ajustes en la dependencia federal y reflejan la intención de imprimir un sello propio a la gestión provisional.

