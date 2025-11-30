Continúan investigaciones por policías desaparecidos en Jalisco: Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que continúan las investigaciones para localizar a los dos policías federales desaparecidos en días recientes en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Durante conferencia de prensa, el titular de la SSPC señaló que ya se tienen indicios que podrían conducir a los responsables. Explicó que tanto en la búsqueda como en las labores de investigación participan instituciones del Gabinete de Seguridad.

“Nos está ayudando la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina en la búsqueda y también en la investigación para detener a los responsables. Garantizamos que así va a ser. Son las dos personas que tenemos desaparecidas hasta el momento”, afirmó.

Vehículo en el que supuestamente viajaban ambos mandos, el martes. ı Foto: Especial

De acuerdo con reportes previos, los agentes realizaban trabajos de investigación e inteligencia en el estado cuando se perdió contacto con ellos. Posteriormente, el vehículo en el que se trasladaban fue localizado con impactos de bala y manchas de sangre en el fraccionamiento Virreyes, en Zapopan.

Las autoridades mantienen operativos en la zona y continúan con las indagatorias para esclarecer el caso y dar con el paradero de los elementos desaparecidos.

Las familias de los elementos cuentan con el acompañamiento y respaldo absoluto de la institución desde el momento que se dio a conocer su desaparición.

“El Instituto Jalisciense, de hecho, está analizando los indicios encontrados. La Fiscalía Local estará dispuesta, desde luego, como siempre lo está, a apoyar en lo que se ha solicitado por la Fiscalía General de la República”, afirmó en días pasados el coordinador del Gabinete de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, en conferencia de prensa del Gabinete federal de seguridad. ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT