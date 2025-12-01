Cuestiona PAN reaparición de AMLO como ‘salvavidas’

La reaparición de Andrés Manuel López Obrador “es intrascendente y no merece mayor comentario; ya no es el presidente de México”, dijo el PAN en San Lázaro.

“Si algo nos ha enseñado la vida, es que todo lo que dijo y prometió fueron mentiras; no tenemos la salud de Dinamarca, aseguró que no había producción de fentanilo y mentafetaminas y, si la hay”, sostuvo Federico Döring, diputado federal del PAN.

También dijo, consideró el panista, se había acabado el huachicol, y fue el peor robo en la historia de México. “El tiempo ha demostrado, no solo la oposición, sino el tiempo que se la pasó mintiendo y en el PAN estamos concentrados en los verdaderos problemas del país”.

“AMLO ya no es importante. Necesitamos ocuparnos en lo que sucede en Michoacán, de una economía nacional que no crece y la violencia que no de tregua, del tratado de libre comercio y su renegociación, que caer en las provocaciones de un presidente ligado a los criminales”, refirió el legislado del blanquiazul.

La diputada local del PAN, Laura Álvarez, opinó que la reaparición de AMLO podría ser una cortina de humo a la exitosa Asamblea Nacional del PAN el sábado pasado, donde se demostró fuerza y unidad para sacar a Morena de las próximas elecciones.

“Es un error estratégico que nos queramos distraer con alguien que ya no representa nada en México, López Obrador solo le habla a los militantes de Morena”.

Raúl Torres Guerrero, diputado local, pidió al exmandatario recular de hacer giras por el país o de lo contrario, tenga argumentos para hablar de las fechorías de sus hijos, las personas que perdieron la vida debido a los abrazos y no balazos durante su sexenio.

“Porque nos mintió a todos los mexicanos, debería quedarse en su finca y no salir porque el país está muy dolido por su sexenio”.

Los panistas dijeron que no deben caer en provocaciones de los esquemas distractores de Morena y López Obrador, ya es intrascendente.

“Tenemos que preocuparnos por reparar el presente porque no se podrá arreglar el pasado, AMLO es parte de ese negro pasado”.

