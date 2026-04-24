Crece confianza ciudadana en Defensa, Marina... destaca encuesta de Seguridad de Inegi: Harfuch

Elementos de la Secretaría de la Marina, en fotografía de archivo.

La confianza ciudadana en las corporaciones de seguridad federales registró un aumento y se encuentra en uno de sus mejores niveles desde 2021, destacaron la Presidencia y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, con base en los más recientes resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

De acuerdo con los resultados de esta encuesta de marzo de 2026, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las corporaciones de seguridad federales consolidaron una tendencia al alza en cuanto a la percepción de aprobación ciudadana de la que gozan.

Así, la Marina obtuvo un 87.3 por ciento de aprobación, y se consolidó como la más alta. A su vez, el Ejército obtuvo 85.5; la Fuerza Aérea Mexicana, 84.9; la Guardia Nacional, 77.0; la policía estatal, 56.1 y la policía preventiva municipal, 50.8.

Crece confianza en corporaciones de seguridad federales. ı Foto: Inegi

De acuerdo con los datos presentados por la ENSU de Inegi, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional gozan de su nivel más alto de confianza desde el mismo mes, marzo, pero de 2023.

A propósito, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, abundó que los niveles de aprobación alcanzados en la ENSU de marzo de 2026 son los más altos no solo desde 2023, sino al menos desde 2021.

Destacó que, en el caso del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, se registró su nivel más alto desde septiembre de 2021, mientras que, en el caso de la Guardia Nacional, es desde marzo de 2021.

La #ENSU del @INEGI_INFORMA confirma avances claros: la percepción de inseguridad bajo a el nivel más bajo desde el inicio de la administración de la Presidenta @Claudiashein.

También crece la confianza ciudadana en el Ejército Mexicano y Fuerza Aérea @Defensamx1 alcanzó su… pic.twitter.com/9DNpQeQUp8 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 24, 2026

Al mismo tiempo, remarcó que los resultados de la Secretaría de Marina representan un aumento de cuatro puntos en su desempeño.

Sobre estos resultados, García Harfuch destacó que son “producto de una estrategia sostenida, con coordinación, inteligencia y presencia territorial”.

Asimismo, enfatizó que esto ha sido resultado de la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum: “La ENSU del Inegi confirma avances claros: la percepción de inseguridad bajó al nivel más bajo desde el inicio de la administración de la presidenta”, escribió.

Mientras que, en la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal se refirió a los demás indicadores de la ENSU, que muestran un aumento en la percepción de seguridad en México.

Crece percepción de seguridad pública. ı Foto: Inegi

Destacó que, según los resultados del ejercicio, se registró una disminución en la percepción de inseguridad del 63.8 por ciento en diciembre de 2025 a 61.5 por ciento en marzo de este año.

“Hoy tenemos la noticia de que la encuesta establece que viene a la baja y vamos a seguir trabajando en todas las áreas y en coordinación con los presidentes municipales y los gobiernos de los estados, obviamente para disminuir delitos, y lo segundo para que haya una mayor percepción de seguridad en el país”, dijo la presidenta.

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