Antes del mediodía

Sheinbaum conversará hoy con Carney, Primer Ministro de Canadá

Hoy, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostendrá una llamada telefónica con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney

Mark Carney Y Claudia Sheinbaum en imagen de archivo.
Mark Carney Y Claudia Sheinbaum en imagen de archivo. Foto: Captura de video
Por:
Yulia Bonilla

Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostendrá una llamada telefónica con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

Al cierre de su conferencia de prensa, la mandataria dio a conocer que la conversación se llevará a cabo a las 11:30 horas, previo a las demás actividades que tiene programadas para este día.

Claudia Sheinbaum Pardo también anunció que este día recibirá a la directora de Petrobras, la petrolera Brasileña, en Palacio Nacional.

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FGR

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