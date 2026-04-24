Sheinbaum conversará hoy con Carney, Primer Ministro de Canadá

Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostendrá una llamada telefónica con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

Al cierre de su conferencia de prensa, la mandataria dio a conocer que la conversación se llevará a cabo a las 11:30 horas, previo a las demás actividades que tiene programadas para este día.

Claudia Sheinbaum Pardo también anunció que este día recibirá a la directora de Petrobras, la petrolera Brasileña, en Palacio Nacional.

Esta reunión se da en el contexto de los acercamientos que ambos países han tenido para analizar una alianza a fin de aprovechar la capacidad que el gobierno brasileño tiene en la exploración de aguas profundas y así encontrar un nuevo yacimiento de petróleo.

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FGR